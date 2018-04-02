YEMEK

1 haftada 3 kilo verdiren karanfil suyu tarifi

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.04.2018 02:45 | Son Güncelleme

Kışın alınan fazlalıkları hazırlanışı ve uygulaması çok kolay ‘karanfilli su’ yöntemiyle vermeye ne dersiniz. Deneyenlere göre bu yöntem bir haftada 3 kilo vermenizi sağlıyor.

1 haftada 3 kilo verdiren karanfil suyu tarifi

Havaların ısınmaya, yaz aylarının yaklaşmaya başladığı şu günlerde özellikle kadınlarda kilo verme çalışmaları da hız kazanır.

Karanfilli su, hem zayıflamanıza yardımcı olacak hem de yaşadığınız birçok sağlık sorununu ortadan kaldıracaktır. Tek başına veya başka bir diyet yaparken de kullanabileceğiniz karanfil su, idrar söktürücü özelliğinden dolayı zayıflamayı da hızlandıracaktır.

Yak yakmayı kolaylaştırır

Yak yakmanın başta gelen koşullarından biri metabolizmayı hızlandırmaktır. Karanfil suyu metabolizmayı hızlandıracak, kilo vermeyi kolaylaştıracak, bağışıklığı koruyacak ve hastalanmayı da önleyecektir.

Karanfil suyunun faydaları;

Karanfilli su iyi bir idrar söktürücüdür ve zayıflamaya büyük oranda fayda sağlar.

Antiseptik özelliği ile vücudun yağ yakmasını kolaylaştıran karanfil, zararlı toksinleri atarak sağlıklı kalmanızı kolaylaştırır.

Öğle ve akşam yemeğinden önce içilecek karanfil suyu, kan akışını teşvik edip gıdaları daha iyi sindirim için tükürük üretimini artırabilir.

Mide salgılarını artırır ve karın ağrısı, hazımsızlık ve gazı önlemeye yardımcı olur.

Karanfildeki uçucu yağlar midedeki bakterileri öldürerek mide enfeksiyonlarını önler, iltihaplanmayı azaltmakta etkilidir.

Karanfilli suyun güçlü bir antiseptik özelliği bulunur. Bu sayede de vücuttaki mikropları temizleyerek zararlı toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Mide bulantısına ve diş eti rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Karanfilli su için malzemeler:

1 adet çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın

1 çorba kaşığı karanfil

1 çorba kaşığı zencefil kökü

2 bardak su

Nasıl hazırlanır?

Çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçını zencefil kökü ve karanfili bir demliğin içine koyarak üzere 2 bardak su ilave edin ve çay demliyormuş gibi biraz bekletin. Hazırladığınız suyu sabah ve akşam yemekten yarım saat önce için. İsterseniz bu karışıma elma da ekleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
diyet yemek

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