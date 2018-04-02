1 haftada 3 kilo verdiren karanfil suyu tarifi

Havaların ısınmaya, yaz aylarının yaklaşmaya başladığı şu günlerde özellikle kadınlarda kilo verme çalışmaları da hız kazanır.

Karanfilli su, hem zayıflamanıza yardımcı olacak hem de yaşadığınız birçok sağlık sorununu ortadan kaldıracaktır. Tek başına veya başka bir diyet yaparken de kullanabileceğiniz karanfil su, idrar söktürücü özelliğinden dolayı zayıflamayı da hızlandıracaktır.

Yak yakmayı kolaylaştırır

Yak yakmanın başta gelen koşullarından biri metabolizmayı hızlandırmaktır. Karanfil suyu metabolizmayı hızlandıracak, kilo vermeyi kolaylaştıracak, bağışıklığı koruyacak ve hastalanmayı da önleyecektir.

Karanfil suyunun faydaları;

Karanfilli su iyi bir idrar söktürücüdür ve zayıflamaya büyük oranda fayda sağlar.

Antiseptik özelliği ile vücudun yağ yakmasını kolaylaştıran karanfil, zararlı toksinleri atarak sağlıklı kalmanızı kolaylaştırır.

Öğle ve akşam yemeğinden önce içilecek karanfil suyu, kan akışını teşvik edip gıdaları daha iyi sindirim için tükürük üretimini artırabilir.

Mide salgılarını artırır ve karın ağrısı, hazımsızlık ve gazı önlemeye yardımcı olur.