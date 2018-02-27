YEMEK

1 haftada 5 kilo verdiren sağlıklı 3’lü

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.02.2018 02:24 | Son Güncelleme

Günümüz koşullarında sağlıklı beslenme, kilolar ve diyet hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak günlük yoğun tempo içinde yapacağımız diyetin başarılı olabilmesi için kolay ve etkili olması gerekir.

1 haftada 5 kilo verdiren sağlıklı 3’lü

Uzun ve ağır diyet listeleri yerine kolay bulunabilecek malzemelerle kısa sürede sonuç alacağımız bir diyet bizi daha mutlu kılacaktır. Size bir haftada 5 kilo verdiren sağlıklı 3’lü diyetin püf noktaları;

Tok tutan yoğurt, hurma, yulaf karışımı

Malzemeler

3-4 tane hurma

1 kase yoğurt

1 fincan yulaf ezmesi

Hurmaları bir kaç parçaya bölün. Diğer tüm malzemeler ile bir kasede karıştırın. Diyet yiyeceğiniz bu kadar basit şekilde hazırlandı bile. Diyet sırasında ana öğünlerde veya ramazanda sahurda hazırladığınız bu karışımı gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

Sağlıklı karışım

Bu diyet ile 3 besleyici besin bir araya geldiğinde hem çok faydalı hem de tok tutma ve yağ yakma gibi özelleri sayesinde zayıflamaya yardımcı olacaktır.

Yoğurt yağ yakımında oldukça etkili bir besin kaynağıdır. Ayıca vücudun metabolizmasını hızlandırması açısından da faydası bilinmektedir. Aynı zamanda gereksiz yağların vücuttan atılmasıyla birlikte kilo vermeyi sağlar.

Hurma sıcak iklimlerde yetişen, kökeni 8 bin yıl öncesine dayanan bir yemiştir. İçerisinde bol miktarda vitamin, mineral ve faydalı yağlar barındırması sebebiyle oldukça besleyici bir meyvedir. Kanser, kalp, kolesterol, damar sertliği gibi bir çok hastalığa karşı şifa kaynağıdır. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda doğumu kolaylaştırdığı ve hamileler için çok faydalı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çok besleyici ve tok tutma özelliği sayesinde zayıflamak isteyenler tarafından da hurma diyeti tercih edilir.

Hurmanın faydaları

Kandaki şekeri düzenler.

Hafızaya iyi gelir.

Diyabet ve yüksek tansiyona karşı şifalıdır.

Doğum esnasında rahmin kolay açılması sağlar.

Lohusalık döneminde vücudun ihtiyacı olan besinleri sağlar.

Potasyum açısından zengin olması bebeklerin gelişimine katkı sağlar.

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Hurma aynı zamanda lifli yapısı sayesinde diyet yapanlarında tercihi olmaktadır. İçerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde hem vücudun ihtiyacı olan besinleri sağlar hem de çok fazla kalori almadan zayıflamaya yardımcı olur. Aşırı tüketilmediğinde ve doğru besinlerle birlikte alındığında kilo vermede yardımcı olur.

Yulafın faydaları

Yulaf protein ve karbonhidrat bakımında oldukça zengin besleyici lifli bir gıdadır. Yalnızca 1 fincan yulaf ezmesi vücudun günlük ihtiyacı olan protein ve lifin büyük bir bölümünü karşılar. Aynı zamanda karbonhidrat, kalsiyum, magnezyum, demir, sodyum ve bakır bakımından da zengindir. Yulaf, içeriğinin bu kadar zengin olması sebebiyle vücudun ihtiyacı olan bir çok besini tek başına karşılamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
diyet yemek

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