1 haftada 5 kilo verdiren sağlıklı 3’lü

Uzun ve ağır diyet listeleri yerine kolay bulunabilecek malzemelerle kısa sürede sonuç alacağımız bir diyet bizi daha mutlu kılacaktır. Size bir haftada 5 kilo verdiren sağlıklı 3’lü diyetin püf noktaları;

Tok tutan yoğurt, hurma, yulaf karışımı

Malzemeler

3-4 tane hurma

1 kase yoğurt

1 fincan yulaf ezmesi

Hurmaları bir kaç parçaya bölün. Diğer tüm malzemeler ile bir kasede karıştırın. Diyet yiyeceğiniz bu kadar basit şekilde hazırlandı bile. Diyet sırasında ana öğünlerde veya ramazanda sahurda hazırladığınız bu karışımı gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

Sağlıklı karışım

Bu diyet ile 3 besleyici besin bir araya geldiğinde hem çok faydalı hem de tok tutma ve yağ yakma gibi özelleri sayesinde zayıflamaya yardımcı olacaktır.

Yoğurt yağ yakımında oldukça etkili bir besin kaynağıdır. Ayıca vücudun metabolizmasını hızlandırması açısından da faydası bilinmektedir. Aynı zamanda gereksiz yağların vücuttan atılmasıyla birlikte kilo vermeyi sağlar.

Hurma sıcak iklimlerde yetişen, kökeni 8 bin yıl öncesine dayanan bir yemiştir. İçerisinde bol miktarda vitamin, mineral ve faydalı yağlar barındırması sebebiyle oldukça besleyici bir meyvedir. Kanser, kalp, kolesterol, damar sertliği gibi bir çok hastalığa karşı şifa kaynağıdır. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda doğumu kolaylaştırdığı ve hamileler için çok faydalı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çok besleyici ve tok tutma özelliği sayesinde zayıflamak isteyenler tarafından da hurma diyeti tercih edilir.