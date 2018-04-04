Geçirdiği operasyon ve kendisine uygun bir beslenme şekline geçen Amber deyim yerindeyse yeniden doğmuş gibi oldu!

200 kilo verdi bambaşka bir insan oldu

Geçirdiği operasyon ve kendisine uygun bir beslenme şekline geçen Amber deyim yerindeyse yeniden doğmuş gibi oldu!

1 / 8 Amerika'da yaşayan Amber Rachdi genç yaşta obezite hastalığına yakalandı ve 292 kiloya kadar çıktı

2 / 8 Doktorların söylediğine göre Amber, bu kiloda maksimum 30 yaşına kadar yaşayabilirdi. Büyük bir risk altında olan Amber ameliyat olmaya karar verdi

3 / 8 292 kiloya ulaşan Amber sosyal hayattan da kopmuştu.Önce okulunu sonra işini bıraktı

4 / 8 Ameliyata girmek için belirli bir kiloya düşmesi gereken Amber bunu başardı ve hedefe doğru ilerlemeye başladı

5 / 8 Ameliyat sonrasında kendisine uygun bir diyetle kilo vermeye devam eden genç kızı görenler tanıyamıyor

6 / 8 Amber'in son hali

7 / 8 Amber'in son hali