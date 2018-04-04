YEMEK

200 kilo verdi bambaşka bir insan oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Geçirdiği operasyon ve kendisine uygun bir beslenme şekline geçen Amber deyim yerindeyse yeniden doğmuş gibi oldu!

Geçirdiği operasyon ve kendisine uygun bir beslenme şekline geçen Amber deyim yerindeyse yeniden doğmuş gibi oldu!

200 kilo verdi bambaşka bir insan oldu

Geçirdiği operasyon ve kendisine uygun bir beslenme şekline geçen Amber deyim yerindeyse yeniden doğmuş gibi oldu!

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Amerika'da yaşayan Amber Rachdi genç yaşta obezite hastalığına yakalandı ve 292 kiloya kadar çıktı

Amerika'da yaşayan Amber Rachdi genç yaşta obezite hastalığına yakalandı ve 292 kiloya kadar çıktı
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Doktorların söylediğine göre Amber, bu kiloda maksimum 30 yaşına kadar yaşayabilirdi. Büyük bir risk altında olan Amber ameliyat olmaya karar verdi

Doktorların söylediğine göre Amber, bu kiloda maksimum 30 yaşına kadar yaşayabilirdi. Büyük bir risk altında olan Amber ameliyat olmaya karar verdi
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292 kiloya ulaşan Amber sosyal hayattan da kopmuştu.Önce okulunu sonra işini bıraktı

292 kiloya ulaşan Amber sosyal hayattan da kopmuştu.Önce okulunu sonra işini bıraktı
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Ameliyata girmek için belirli bir kiloya düşmesi gereken Amber bunu başardı ve hedefe doğru ilerlemeye başladı

Ameliyata girmek için belirli bir kiloya düşmesi gereken Amber bunu başardı ve hedefe doğru ilerlemeye başladı
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Ameliyat sonrasında kendisine uygun bir diyetle kilo vermeye devam eden genç kızı görenler tanıyamıyor

Ameliyat sonrasında kendisine uygun bir diyetle kilo vermeye devam eden genç kızı görenler tanıyamıyor
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Amber'in son hali

Amber'in son hali
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Amber'in son hali

Amber'in son hali
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Amber'in son hali

Amber'in son hali
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Anahtar Kelimeler:
diyet obezite

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