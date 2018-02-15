YEMEK

22 kiloya düştü! Neredeyse...

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.02.2018 23:08 | Son Güncelleme

Anoreksiya hastası olan 20 yaşındaki Chiara Schober’in hikayesi ve azmi medyaya konu ve aynı zamanda ilham kaynağı oldu.

Özellikle sosyal medyada birçok kişi tarafından övgüyle karşılanıp ilham alınan kişi olan genç kız zaman zaman eleştirilse de, hastalıktan kurtulma süreci tam bir mucize gibi.

22 kiloya düştü, bir mucize onu ölümden aldı

Anoreksiya hastası olan 20 yaşındaki Chiara Schober’in hikayesi ve azmi medyaya konu ve aynı zamanda ilham kaynağı oldu.

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Özellikle sosyal medyada birçok kişi tarafından övgüyle karşılanıp ilham alınan kişi olan genç kız zaman zaman eleştirilse de, hastalıktan kurtulma süreci tam bir mucize gibi.

Özellikle sosyal medyada birçok kişi tarafından övgüyle karşılanıp ilham alınan kişi olan genç kız zaman zaman eleştirilse de, hastalıktan kurtulma süreci tam bir mucize gibi.
Anoreksik Chiara Schober’in hikayesi yurt dışında çok sayıda medyaya haber oldu. 22 kiloya düşen ve zayıflıktan ölecekken aşık olup hayata tutunan ve hastalıktan kurtulan Schober’in mucizeyi gerçekleştirmesi şöyle gerçekleşti;
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İntihar isteği uyanıyordu

İntihar isteği uyanıyordu
Mirror.co.uk internet sitesinde yayınlanan habere göre, Chiara Schober adındaki anoreksik genç kızın büyükannesi öldükten sonra karnına kramplar girmeye başladı. Schober kendini sürekli tok hissediyor, günde sadece bir şeftali ve nadiren akşamları sebze yiyordu. Kilosu 25'in altına düştü. Doktorlar, günde sadece 39 kalori alan ve 22 kiloya düşen Chiara Schober’in hayatından endişe etmeye başladı. Anlattıklarına göre yemek yeme fikri bile genç kızda intihar etme isteği uyandırıyordu. Hatta aylarca hastanede kaldığı oluyordu.
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Onu hayata bağlayan 'aşk' oldu

Onu hayata bağlayan 'aşk' oldu
Aşırı zayıflayarak vücudu adeta iskelet haline gelen genç kız her şeye rağmen geçtiğimiz yıl Jason adlı erkek arkadaşıyla tanıştı ve birbirlerine aşık oldular. Sağlığına kavuşması için ona destek olmak isteyen Jason, Chiara’yı düzenli olarak dışarda yemeğe çıkardı ve daha fazla yemeye teşvik etti. Aşık olan ve fazla yemek yemeye başlayan genç kız bir süre sonra kilo almaya başladı ve şu anda sağlığına yeniden kavuşarak 50 kiloya ulaştı.
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Her şeyin Jason sayesinde olduğunu belirten Chiara bu süreçle ilgili şunları söyledi;

Her şeyin Jason sayesinde olduğunu belirten Chiara bu süreçle ilgili şunları söyledi;
Genç kız, şimdi önüne ne konursa yiyor ve yemeklerin tadını yeniden keşfediyor. Eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak bu hastalığa yakalananların yaşadığı süreci ve nasıl kurtulacaklarını da gözler önüne seriyor. Ölüme yakın biriyken şimdi tamamen iyileştiğini belirten 20 yaşındaki Chiara Schober, hikayesini başkalarına yardım etmek ve motive etmek için, farkındalık yaratmak için paylaşmaya karar verdiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
anoreksiya yemek

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