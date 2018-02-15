22 kiloya düştü! Neredeyse...

Özellikle sosyal medyada birçok kişi tarafından övgüyle karşılanıp ilham alınan kişi olan genç kız zaman zaman eleştirilse de, hastalıktan kurtulma süreci tam bir mucize gibi.

Anoreksiya hastası olan 20 yaşındaki Chiara Schober’in hikayesi ve azmi medyaya konu ve aynı zamanda ilham kaynağı oldu.

1 / 4 Özellikle sosyal medyada birçok kişi tarafından övgüyle karşılanıp ilham alınan kişi olan genç kız zaman zaman eleştirilse de, hastalıktan kurtulma süreci tam bir mucize gibi.

Anoreksik Chiara Schober’in hikayesi yurt dışında çok sayıda medyaya haber oldu. 22 kiloya düşen ve zayıflıktan ölecekken aşık olup hayata tutunan ve hastalıktan kurtulan Schober’in mucizeyi gerçekleştirmesi şöyle gerçekleşti;