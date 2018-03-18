24 saatte düz bir karnınız olsun

Karın bölgesi, vücutta fazla yağlanmanın en fazla göze battığı yerdir. Buna bir de şişkinlik, ödem gibi rahatsızlıklar da eklenince en hızlı çözümü bulmak için arayışlara gireriz. Özellikle kadınlarda bu bölgelerde yağ depolanması sık rastlanan bir durumdur ve egzersize karşı da dirençli bölgelerdir.

Düz bir karın ve ince bir bele sahip olmak çoğumuzun hedefidir. Özellikle de yaz aylarına doğru yaklaştığımız şu günlerde yeni arayışlara girmeden size yapımı kolay bir karışım önerelim;

Düz Bir Karın İçin Limon, Nane, Zencefil ve Salatalık

Bu karışım, sadece karnınızdaki şişkinliği azaltmakla kalmaz, vücudunuzun bu zorlu bölgesinden kilo vermenizi de sağlar.

Malzemeler

2 Litre su

1 limon

1 orta boy salatalık

2 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

10 adet nane yaprağı

Hazırlanışı

Öncelikle, 10 adet nane yaprağını yarım litre suyun içinde kaynatın ve 5 dakika demleyin. Sonrasında limon kabuğundan biraz rendeleyin ve limonun da suyunu sıkın. Limon suyu ve rendelenmiş kabuğu demlenen nane suyuna ekleyin.

Salatalığı soyup ezdikten sonra bu karışıma bunu da ekleyin. Kalan suyu ve rendelenmiş zencefili de karıştırdıktan sonra karışımınız hazır demektir.