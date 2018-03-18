YEMEK

24 saatte düz bir karnınız olsun

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.03.2018 23:42 | Son Güncelleme

Kadınların vücutlarında en sorunlu ve en çok kafalarına taktıkları bölgeleri ‘bel ve karın’dır. Çok kolay yağ depolayan bu bölgelerde çok etkili, neredeyse 24 saatte sonuçlarını gösterecek, çok sağlıklı bir karışım öneriyoruz: Zencefil, nane, salatalık ve su.

24 saatte düz bir karnınız olsun

Karın bölgesi, vücutta fazla yağlanmanın en fazla göze battığı yerdir. Buna bir de şişkinlik, ödem gibi rahatsızlıklar da eklenince en hızlı çözümü bulmak için arayışlara gireriz. Özellikle kadınlarda bu bölgelerde yağ depolanması sık rastlanan bir durumdur ve egzersize karşı da dirençli bölgelerdir.

Düz bir karın ve ince bir bele sahip olmak çoğumuzun hedefidir. Özellikle de yaz aylarına doğru yaklaştığımız şu günlerde yeni arayışlara girmeden size yapımı kolay bir karışım önerelim;

Düz Bir Karın İçin Limon, Nane, Zencefil ve Salatalık

Bu karışım, sadece karnınızdaki şişkinliği azaltmakla kalmaz, vücudunuzun bu zorlu bölgesinden kilo vermenizi de sağlar.

Malzemeler

2 Litre su

1 limon

1 orta boy salatalık

2 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

10 adet nane yaprağı

Hazırlanışı

Öncelikle, 10 adet nane yaprağını yarım litre suyun içinde kaynatın ve 5 dakika demleyin. Sonrasında limon kabuğundan biraz rendeleyin ve limonun da suyunu sıkın. Limon suyu ve rendelenmiş kabuğu demlenen nane suyuna ekleyin.

Salatalığı soyup ezdikten sonra bu karışıma bunu da ekleyin. Kalan suyu ve rendelenmiş zencefili de karıştırdıktan sonra karışımınız hazır demektir.

Nasıl tüketeceksiniz?

Hazırladığınız bu karışımı ana yemeklerden sonra ve susadığınız her an tüm gün boyu içebilirsiniz.

1. Limon

Limonda bulunan asit beslenmenize olumlu etki yapar. Limon, gazı önler ve yağ yakar, metabolizmayı uyarmak için birebirdir.

2. Zencefil

Çok iyi bir iltihap sökücüdür ve gingerol denilen harika bir madde içerir. Bu madde, bağırsakları ve karnı etkinleştirir, sindirime yardımcı olur, gazı ve ödemi önler, ayrıca yağ yakımını hızlandırır.

3. Nane

Nane, sindiriminiz için en yararlı bitkilerden birisidir. Gazı önler, mide asidini engeller, besinlerin emilimine yardım eder, iyi bir iltihap sökücüdür, rahatlatır ve mide bulantısını geçirir.

4. Salatalık

Yumuşak, hafif, sindirimi kolay ve çok iyi bir iltihap sökücüdür. Salatalığın yüzde 90’ı sudur ve mucize bir detoks yiyeceğidir.

Salatalık ayrıcı, sıvıların vücuttan atılmasını kolaylaştıran iyi bir idrar söktürücüdür ve karın şişkinliklerine karşı çözümdür.

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Anahtar Kelimeler:
diyet yemek

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