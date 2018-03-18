24 saatte düz bir karnınız olsun

Karın bölgesi, vücutta fazla yağlanmanın en fazla göze battığı yerdir. Buna bir de şişkinlik, ödem gibi rahatsızlıklar da eklenince en hızlı çözümü bulmak için arayışlara gireriz. Özellikle kadınlarda bu bölgelerde yağ depolanması sık rastlanan bir durumdur ve egzersize karşı da dirençli bölgelerdir.
Düz bir karın ve ince bir bele sahip olmak çoğumuzun hedefidir. Özellikle de yaz aylarına doğru yaklaştığımız şu günlerde yeni arayışlara girmeden size yapımı kolay bir karışım önerelim;
Düz Bir Karın İçin Limon, Nane, Zencefil ve Salatalık
Bu karışım, sadece karnınızdaki şişkinliği azaltmakla kalmaz, vücudunuzun bu zorlu bölgesinden kilo vermenizi de sağlar.
Malzemeler
2 Litre su
1 limon
1 orta boy salatalık
2 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil
10 adet nane yaprağı
Hazırlanışı
Öncelikle, 10 adet nane yaprağını yarım litre suyun içinde kaynatın ve 5 dakika demleyin. Sonrasında limon kabuğundan biraz rendeleyin ve limonun da suyunu sıkın. Limon suyu ve rendelenmiş kabuğu demlenen nane suyuna ekleyin.
Salatalığı soyup ezdikten sonra bu karışıma bunu da ekleyin. Kalan suyu ve rendelenmiş zencefili de karıştırdıktan sonra karışımınız hazır demektir.
Nasıl tüketeceksiniz?
Hazırladığınız bu karışımı ana yemeklerden sonra ve susadığınız her an tüm gün boyu içebilirsiniz.
1. Limon
Limonda bulunan asit beslenmenize olumlu etki yapar. Limon, gazı önler ve yağ yakar, metabolizmayı uyarmak için birebirdir.
2. Zencefil
Çok iyi bir iltihap sökücüdür ve gingerol denilen harika bir madde içerir. Bu madde, bağırsakları ve karnı etkinleştirir, sindirime yardımcı olur, gazı ve ödemi önler, ayrıca yağ yakımını hızlandırır.
3. Nane
Nane, sindiriminiz için en yararlı bitkilerden birisidir. Gazı önler, mide asidini engeller, besinlerin emilimine yardım eder, iyi bir iltihap sökücüdür, rahatlatır ve mide bulantısını geçirir.
4. Salatalık
Yumuşak, hafif, sindirimi kolay ve çok iyi bir iltihap sökücüdür. Salatalığın yüzde 90’ı sudur ve mucize bir detoks yiyeceğidir.
Salatalık ayrıcı, sıvıların vücuttan atılmasını kolaylaştıran iyi bir idrar söktürücüdür ve karın şişkinliklerine karşı çözümdür.
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