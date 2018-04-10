YEMEK

4 adet bademi suya koyun 24 saat sonra mucizeyi görün!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Uyandığınızda bu bademleri ağzınıza atın ve o mucizeye şahit olun!

4 adet bademi suya koyun 24 saat sonra mucizeyi görün!

Kalktığınızda bu 4 bademi yerseniz;

1. Protein ve potasyum açısından son derece zengin olan badem, kalp sağlığınızı korur ve organizma için harika bir terapi olur.

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2. Yorgun uyandıysanız eğer, suda beklemiş 4 adet badem enerjinizi geri yerine getirecektir.

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3. İçeriğindeki E vitamini kan dolaşımındaki kolesterol birikimini önler.

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4. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.

5. e L-karnitin ve riboflavin gibi besleyici maddeleri içeren badem, beynin etkinliğini artırır. Sınava girecekler için sabah kalktıklarında yiyecekleri 4 adet badem yemek iyi gelecektir.

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Uyumadan önce 4 adet çiğ bademi bir bardak suya koyun. Sabah kalktığınızda bu 4 bademi aç karına yiyin.

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