4 adet bademi suya koyun 24 saat sonra mucizeyi görün!
Eren Kuyucubaşı
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10.04.2018 11:16 | Son Güncelleme
Uyandığınızda bu bademleri ağzınıza atın ve o mucizeye şahit olun!
Kalktığınızda bu 4 bademi yerseniz;
1. Protein ve potasyum açısından son derece zengin olan badem, kalp sağlığınızı korur ve organizma için harika bir terapi olur.
2. Yorgun uyandıysanız eğer, suda beklemiş 4 adet badem enerjinizi geri yerine getirecektir.
3. İçeriğindeki E vitamini kan dolaşımındaki kolesterol birikimini önler.
4. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.
5. e L-karnitin ve riboflavin gibi besleyici maddeleri içeren badem, beynin etkinliğini artırır. Sınava girecekler için sabah kalktıklarında yiyecekleri 4 adet badem yemek iyi gelecektir.
Uyumadan önce 4 adet çiğ bademi bir bardak suya koyun. Sabah kalktığınızda bu 4 bademi aç karına yiyin.
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