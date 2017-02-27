YEMEK

4 Adımda Limon Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | 27.02.2017 15:08 | Son Güncelleme

Mis kokulu bir limon bahçesini hayal edin, tam da evinizin en sevdiğiniz köşesinde :) Dört adımda kolayca limon ağacı yetiştirmeye başlıyoruz, gelsenize.

Başlıyoruuuz!

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İşe öncelikle güzel bir limon almakla başlıyoruz. Aldığınız limonun iki ucunu da kesin. Ardından bıçak yardımıyla önce ikiye daha sonra da dört dilime ayırın.

Mahsül almamızı sağlayacak en önemli işlemlerden biri

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Dörde böldüğünüz limon dilimlerinden çekirdeklerini çıkarın ve kabuklarını soyun. Ardından havlu peçeteyle iyice kurulayın. Bu işlemi son derece dikkatli yapmalısınız ve çekirdeklerin kuru olduğundan emin olmalısınız.

Sıra çekirdekleri soymaya geldi

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Kuruladığınız çekirdekleri görselde gördüğünz gibi kabuklarından güzelce ayıklayın.

Islak bir havlu kağıda sarma vakti

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Kabukları ayıklanmış çekirdekleri ıslattığınız havlu kağıdın ortasına yerleştirin ve çekirdekler iç kısımda kalacak şekilde katlayın.

Filizlendirme vakti!

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Sardığınız çekirdekleri naylon br poşete koyup ağzını bağlayın ve bu şekilde 10 gün boyunca bekletin. Onuncu günün sonunda torbayı açtığınızda çekirdeklerin filizlendiğini göreceksiniz.

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Filizlenen çekirdekleri toprak dolu bir kaba, filiz kısımları alta gelecek şekilde dikin. Sonrasında sulayın. Doğrudan güneş gören bir yere koyun. Ona bolca sevgi vermeyi unutmayın :)

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
GÖKÇEN HANIM, ZAMAN/ZAMAN BİLGİLERİNİZDEN YARARLANIYORUZ. BUNUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM AMA MAALESEF ÇEKİRDEKTEN LİMON YETİŞTİREMEZSİNİZ. BÜYÜR AĞAÇ OLUR AMA LİMON DEĞİL DELİCE TURUNÇ OLUR. MEYVE DE VERMEZ.AŞILAMA YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN MEYVELERİ ÇEKİRDEĞİNDEN DİKERSENİZ ASLINA DÖNER. LİMON, MANDALİNA, PORTAKAL VB. TURUNÇ'A AŞILANIR. ELMA, AYVA VE ARMUTLARI BİRBİRİNE, ERİK, ŞEFTALİ, KAYISI VE BADEMLERİ BİRBİRİNE AŞILAYABİLİRSİNİZ. BÖYLELİKLE 3-4 MEYVEYİ BİR AĞAÇTA YETİŞTİREBİLİRSİNİZ. BUNLARI AŞILAMADAN ÇEKİRDEKTEN DİKERSENİZ AYNISINI ALIRSINIZ. AMA AŞILADIKTAN SONRA ÇEKİRDEKTEN AYNISI OLMAZ.
@yasarusluer o zaman ne yapmalıyız?
@yasarusluer yani ne demek istedin hiç mi ürün alamayız sadece ürünsüz düz bir ağacımız mı olur. yoksa limon yerine turunç mu alırız
@f.oskay hiç meyve alamazsın.
@mehmetsungar AŞILI BODUR YEDİVEREN LİMON FİDANI ALIRSAN SAKSIDA YETİŞTİREBİLİRSİNİZ.
@f.oskay ASLA LİMON DEĞİL, TURUNÇ OLUR.
ben diktim iki tane ağaç var birbirine aşılasam olur mu?
@mevlut_ustaoglu iyi cins bir limon ağaçından kalem alarak aşılaman gerek
yani, şimdi yapalım mı olur mu olmaz mı acaba?
@denaks68 @denaks68 HER ZAMAN AŞI OLMAZ. HAZİRAN DA GÖZ AŞISI YAPILIRİ 4 PARMAK YUKARDAN TEPESİ KESİLİR. BU SÜRGÜN VERİR. 15 AĞUSTOS, 15 EYLÜL ARASI YİNE GÖZ AŞISI YAPILIR AMA TEPESİ MART AYINDA KESİLİR. BU UYUYAN AŞIDIR. EKİM, 15 ŞUBAT 15 MART ARASI DA KALEM AŞISI YAPILIR.
En güzeli hazır aşılanmış fidan almak arkadaşlar.Çok da pahalı değildir ve daha çabuk zahmetsiz ürün alırsınız.
gökçen hanım bilgileriniz için teşekkürler benim sorum bu uygulama sadece limon için mi geçerli yoksa baska meyve ağaçları içinde uygulanabilirliği var mı örneğin erik için uygulanabilir mi??? ilginiz için şimdiden tşkler..
ayrıca belirteyim limonu yüzyıllar önce evet turunç meyvesinden kombinleyerek üretmişler fakat artık belli bir kombinasyon sürecinden geçtiği için çekirdekten de ekilen limon meyve verir kardeşim burada çok bilmiş ağızı ile bilgiçlik taslamayın...herhalde israilden getirtilen karpuz tohumları ile karıştırdınız..o karpuz tohumlarını ekersin yüksek ürün verir fakat üretilen karpuzun içinden çıkan çekirdeği ekersen evet karpuz fidesi çıkar ama karpuz vermez..
@atmaca_488 eriğin kabuğunu nasıl soyacan....burada limonun çekirdeğinin kabuğunu soyuyor..ancak limon benzeri turunçgillerde (portakal mandalina greyfurt)bunun aynısını yaparsın örneğin erik dediğini direkt dikersin toprağa bolca sularsın hergün 1 hafta bilemedin 10 gün sonra çekirdek kabuğunu yararak kendi filiz verir topraktan çıkar.
@atmaca_488 tüm meyveler için yapabilirsiniz ama meyve veren başka bir ağaçtan aşılama yapmazsanız meyve alamazsınız,sadece ağacınız olur.
@karacahil64 limon, portakal, mandalina çekirdeklerinden dikersen turunç olur. sadece turunç çekirdeğinden yine turunç çıkar. zira bunların anası turunçtur karacahil.
İlk önce emeğinize sağlık. Narenciyenin yani turunçgillerin (portakal,limon,mandalina ) çekirdeğini ekerseniz TURUNÇ çıkar. Yani anaç tır. aşı vurmanız gerekmektedir.
arkadaşlar uğraşmanıza gerek yok aşılı bir limon dalı alın 5 10 cm boyunda yapraklarını koparın son iki yaprağını yarıdan kesin iyi bir toprağa dikin rüzgarsız sıcak bir gölgede saksıya dikin 2 yıl sonra limon versin tabiki kışın soğuktan koruyun
ARKADAŞLAR, SORULARINIZA 3 KEZ CEVAP YAZDIM AMA NEDENSE EDİTÖR YAYINLAMADI. BİLGİNİZE.
aynisini uyguladim olmadi
ben malt eriği çekirdekten ektim,7 yaşında ağaç 3 kez oldu meye veriyor
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