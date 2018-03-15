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4.5 milyon dolar kazandırıyor: Dünyanın en garip deniz canlısı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Kazancı oldukça fazla olan bu deniz canlısını yemek için de bir hayli para ödemeniz gerekiyor...

4.5 milyon dolar kazandırıyor: Dünyanın en garip deniz canlısı

Kanadalı balıkçıların geçim kaynağı olan geoduck, balıkçılara yılda 4,5 milyon dolar kazandırıyor

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Özellikle Asya ülkelerinden talep gören geoduck lüks restoranlarda faiş fiyatlara satılıyor

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Denizin dibinde yaşayan canlı bir midye türü

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Geoduckın kilosu ortalama 30/40 dolar civarında.

Bu canlıların ömürleri yaklaşık olarak 100 yıl. Dünyanın en eşsiz lezzeti olarak anılan geoduck Uzak Doğu ülkelerinin vazgeçilmezi

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Yaşlarının hesaplanması tıpkı ağaçların yaş hesaplaması gibi. Kabuklarındaki büyüme halkaları ile yaşları tespit ediliyor

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Besin değeri yüksek olan geoduckın 100 gramında:

Kalori: 80.0 (cal)
Toplam Yağ: 0.5 (g)
Doymuş Yağ: 0.2 (g)
Protein : 17.0 (g)
Kolesterol: 30.0 (mg)
Demir: 44.0 (mg)
Sodyum: 300.0 (mg)
Kalsium 78.0 (mg)

Bu midye türü 1 kg ağırlığa ulaştığında ticareti yapılıyor

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Anahtar Kelimeler:
geoduck denizcanlıları

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