4.5 milyon dolar kazandırıyor: Dünyanın en garip deniz canlısı

Kanadalı balıkçıların geçim kaynağı olan geoduck, balıkçılara yılda 4,5 milyon dolar kazandırıyor
Özellikle Asya ülkelerinden talep gören geoduck lüks restoranlarda faiş fiyatlara satılıyor
Denizin dibinde yaşayan canlı bir midye türü
Geoduckın kilosu ortalama 30/40 dolar civarında.
Bu canlıların ömürleri yaklaşık olarak 100 yıl. Dünyanın en eşsiz lezzeti olarak anılan geoduck Uzak Doğu ülkelerinin vazgeçilmezi
Yaşlarının hesaplanması tıpkı ağaçların yaş hesaplaması gibi. Kabuklarındaki büyüme halkaları ile yaşları tespit ediliyor
Besin değeri yüksek olan geoduckın 100 gramında:
Kalori: 80.0 (cal)
Toplam Yağ: 0.5 (g)
Doymuş Yağ: 0.2 (g)
Protein : 17.0 (g)
Kolesterol: 30.0 (mg)
Demir: 44.0 (mg)
Sodyum: 300.0 (mg)
Kalsium 78.0 (mg)
Bu midye türü 1 kg ağırlığa ulaştığında ticareti yapılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum