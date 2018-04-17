YEMEK

48 saatlik jet diyetle 6 kilo verebilirsiniz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Bu yemek programı ve egzersiz listesiyle birlikte 2 haftada 6 kilo verebilirsiniz fakat öncesinde doktor onayından geçmeniz şart!

48 saatlik jet diyetle 6 kilo verebilirsiniz

Birinci gün

7:30

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Uyanır uyanmaz bir bardak limonlu ve zencefilli ılık su için. Sabah içilen bu su metabolizmanızı hızlandıracaktır.

8:00

Kahvaltı öncesi yarım saat 45 dakikalık bir yürüyüş yapın. Bu saatler yağ yakmanız için idealdir.

9:15

İçebildiğiniz kadar su için.

9:30

Kahvaltınız için bu karışımı hazırlayın:

150 ml süt, 200 gram diyet yoğurt ve bir adet tam olgunlaşmamış muz.

Malzemeleri blender'da karıştırın ve bir bardak için. Bu karışım enerjinizi toplamaya yetecektir.

11:00

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Bir kez daha yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüş yapın.

13:00

Öğle yemeği için sağlıklı ve doyurucu bir sandviç hazırlayacağız:

Ton balığı, soğan, karabiber, domates, göbek marul ve salatalık gerekli malzemeler.

15:00

Egzersiz vakti geldi! Bu süreçte bisiklet sürebilir ya da isterseniz dans edebilirsiniz.

16:15

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Ara öğün olarak şekersiz limonata ya da 1 adet yeşil elma tercih edebilirsiniz.

18:30

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2 parça kızarmış somon, 1/4 limon, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 diş sarımsak, 1 adet biber, 1 adet patates, 1/2 adet soğan ve karabiber.

20:00

Hareket etme zamanı geldi yine. Dışarıda tempolu yürüyüş yapabilirsiniz.

22:30

Uyku vakti :)

İkinci gün

8:00

Sabah yürüyüşüne çıkın. Bir saat yeterli olacaktır.

9:00

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Kahvaltıda meyve salatası tüketin. Şeker oranı düşük meyvelerden bu salatayı hazırlayın.

10:15

Spor zamanı! Dans edebilir ya da arrobic yapabilirsiniz.

11:00

Gerinme hareketleri yapın. Kollarınızı yukarı kaldırabileceğiniz kadar kaldırın ve zıplayın.

12:30

Beyaz peynir, siyah zeytin, haşlanmış patates, yeşil biber ve zeytinyağı ile bir porsiyonluk patates salatası hazırlayın.

14:30

Ev işleri yaparak hareket edin. Paspasla yerleri silebilir, elektrik süpürgesi kullanabilir ya da ütü yapabilirsiniz.

16:15

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Şimdi ise yeşil çay zamanı. Bir su bardağı için.

19:30

Kendinize bir porsiyon acılı spagetti pişirin.

Bu diyet bir hafta içinde 2 gün olacak şekilde uygulanır. Geri kalan 5 günde kendinizi sağlıklı beslenmektan alıkoymayın.

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Anahtar Kelimeler:
jet diyet yemek

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