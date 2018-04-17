48 saatlik jet diyetle 6 kilo verebilirsiniz

7:30
Uyanır uyanmaz bir bardak limonlu ve zencefilli ılık su için. Sabah içilen bu su metabolizmanızı hızlandıracaktır.
8:00
Kahvaltı öncesi yarım saat 45 dakikalık bir yürüyüş yapın. Bu saatler yağ yakmanız için idealdir.
9:15
İçebildiğiniz kadar su için.
9:30
Kahvaltınız için bu karışımı hazırlayın:
150 ml süt, 200 gram diyet yoğurt ve bir adet tam olgunlaşmamış muz.
Malzemeleri blender'da karıştırın ve bir bardak için. Bu karışım enerjinizi toplamaya yetecektir.
11:00
Bir kez daha yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüş yapın.
13:00
Öğle yemeği için sağlıklı ve doyurucu bir sandviç hazırlayacağız:
Ton balığı, soğan, karabiber, domates, göbek marul ve salatalık gerekli malzemeler.
15:00
Egzersiz vakti geldi! Bu süreçte bisiklet sürebilir ya da isterseniz dans edebilirsiniz.
16:15
Ara öğün olarak şekersiz limonata ya da 1 adet yeşil elma tercih edebilirsiniz.
18:30
2 parça kızarmış somon, 1/4 limon, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 diş sarımsak, 1 adet biber, 1 adet patates, 1/2 adet soğan ve karabiber.
20:00
Hareket etme zamanı geldi yine. Dışarıda tempolu yürüyüş yapabilirsiniz.
22:30
Uyku vakti :)
8:00
Sabah yürüyüşüne çıkın. Bir saat yeterli olacaktır.
9:00
Kahvaltıda meyve salatası tüketin. Şeker oranı düşük meyvelerden bu salatayı hazırlayın.
10:15
Spor zamanı! Dans edebilir ya da arrobic yapabilirsiniz.
11:00
Gerinme hareketleri yapın. Kollarınızı yukarı kaldırabileceğiniz kadar kaldırın ve zıplayın.
12:30
Beyaz peynir, siyah zeytin, haşlanmış patates, yeşil biber ve zeytinyağı ile bir porsiyonluk patates salatası hazırlayın.
14:30
Ev işleri yaparak hareket edin. Paspasla yerleri silebilir, elektrik süpürgesi kullanabilir ya da ütü yapabilirsiniz.
16:15
Şimdi ise yeşil çay zamanı. Bir su bardağı için.
19:30
Kendinize bir porsiyon acılı spagetti pişirin.
Bu diyet bir hafta içinde 2 gün olacak şekilde uygulanır. Geri kalan 5 günde kendinizi sağlıklı beslenmektan alıkoymayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum