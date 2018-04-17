48 saatlik jet diyetle 6 kilo verebilirsiniz

Birinci gün

7:30

Uyanır uyanmaz bir bardak limonlu ve zencefilli ılık su için. Sabah içilen bu su metabolizmanızı hızlandıracaktır.

8:00

Kahvaltı öncesi yarım saat 45 dakikalık bir yürüyüş yapın. Bu saatler yağ yakmanız için idealdir.

9:15

İçebildiğiniz kadar su için.

9:30

Kahvaltınız için bu karışımı hazırlayın:

150 ml süt, 200 gram diyet yoğurt ve bir adet tam olgunlaşmamış muz.

Malzemeleri blender'da karıştırın ve bir bardak için. Bu karışım enerjinizi toplamaya yetecektir.

11:00

Bir kez daha yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüş yapın.

13:00

Öğle yemeği için sağlıklı ve doyurucu bir sandviç hazırlayacağız:

Ton balığı, soğan, karabiber, domates, göbek marul ve salatalık gerekli malzemeler.

15:00

Egzersiz vakti geldi! Bu süreçte bisiklet sürebilir ya da isterseniz dans edebilirsiniz.

16:15

Ara öğün olarak şekersiz limonata ya da 1 adet yeşil elma tercih edebilirsiniz.

18:30

2 parça kızarmış somon, 1/4 limon, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 diş sarımsak, 1 adet biber, 1 adet patates, 1/2 adet soğan ve karabiber.

20:00

Hareket etme zamanı geldi yine. Dışarıda tempolu yürüyüş yapabilirsiniz.