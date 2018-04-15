90 yaşındaki Rus doktordan gözleri iyileştiren kür

Erken evrede tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların başında gelen göz kusurları aksi durumda ileride daha ciddi sıkıntılara yol açabilmektedir.

Miyop hipermetrop, şaşılık, katarakt, tavuk karası, glokom göz tansiyonu, gözde kırma (refraksiyon), göz enfeksiyonu, kırmızı göz ve kuru göz, astigmat gibi rahatsızlıklar en sık görülen göz hastalıklarının başında gelir. Göz rahatsızlıklarının tedavisi, kaliteli bir yaşam için mutlaka gerekli olduğundan bu konuda yapılmış çok sayıda araştırma da mevcuttur.

Bilinen bir Rus cerrah olan Vladimir Petrovich Filatov’a göre, hazırladığı doğal ilaç, görme yeteneğini geliştirme sürecinde mutlaka gerekli olan bir şeydir.

Gözleri iyileştiriyor

Filatov’a göre göze iyi gelen besinler ve onlardan hazırlanacak kür şöyle;

Besinler; Ceviz, aloe vera (2-3 yaş civarında olanlar), limon ve bal.

50 gr. Aloe suyu

150 gr. bal

250 gr. ezilmiş ceviz

3 limon

Hazırlanışı;

İlk olarak, Aloe vera yapraklarını temizleyin ve suyu sıkmadan önce sivri uçlarını çıkarın. Sonra, tüm malzemeleri karıştırın. Karışımı, bir çorba kaşığı olacak şekilde günde üç defa tüketin. Tüketmeye başladıktan kısa bir zaman sonra sonuçlarını göreceksiniz.

Bu karışım sadece gözlerinizi iyileştirecek bir besin değil, aynı zamanda tüm bedeninize de etki edecek, genel sağlığa faydalı olacaktır.

Ancak uzmanlar, akut böbrek, tüberküloz, hemoroid gibi rahatsızlık yaşayanların ve hamileliğin son 2-3 ayında olanların bu karışımı tüketmemesini öneriyor.