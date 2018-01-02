YEMEK

Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz?

Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz?

Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz?

Aç karnına su içmek bir Japon ritüeli efendim. Sağlıklı yaşama pek bir düşkün olan Japonlar gerçekten bu işi biliyor ve her sabah aç karnına su içerek güne başlıyorlar. Peki ya neden?

Aç karnına su içerek kendinizi tedavi edebilirsiniz

iStock-603255814

Su tedavisinin menstrüel bozukluklara, vücut bozukluklarına ve göz rahatsızlıklarına iyi geldiği kanıtlanmıştır. Uzun süre su içmediğinizde ya da az su tükettiğinizde; baş ağrısı, migren, böbrek taşı ya da obezite gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Düzenli olarak su tükettiğinizde ve sabahları aç karna su içtiğinizde bu sorunların hepsini vücudunuzdan uzaklaştırmanız mümkün.

Sabah uyanır uyanmaz (dişlerinizi fırçalamadan) 2/3 su bardağı su için.

iStock-684029036 (1)

Su içtikten sonra yaklaşık 40/45 dakika boyunca bir şey tüketmeyin.

Öğle ve akşam yemeğinden en az 2 saat önce su için ve bu 2 saat boyunca bir şey yiyip, içmemeye özen gösterin.

iStock-585601890

Ne gibi faydaları var?

iStock-538170134

30 gün boyunca bu şekilde kontrollü su tüketimi diyabetin etkilerini azaltır.

Yaklaşık 10 gün sonra kabızlık problemi ortadan kalkar.

iStock-155139980

Sabahları kalkar kalmaz su içmek toksin atmaya yardımcı olur.

Aç karnına içilen su metabolizmanın yüzde 24 daha hızlı çalışmasını sağlar.

iStock-642035968

Açlık hissini ortadan kaldırır, böylece kolay zayıflamaya yardımcı olur.

Cildin parlamasını sağlar.

Böbrek taşı dökmeyi kolaylaştırır ve mesaneyi temizler.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor
2 Japonlar bunu da yaptı! Bakın muzu artık nasıl yiyorlar? Japonlar bunu da yaptı! Bakın muzu artık nasıl yiyorlar?
3 Portakaldan 4 kat fazla C vitamini var Portakaldan 4 kat fazla C vitamini var
4 Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor
5 Kış hastalıklarına birebir: MÜRSAFİ Kış hastalıklarına birebir: MÜRSAFİ
6 Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız

Haftanın En İyileri

1 Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor
2 Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız
3 Eminiz bazılarını ilk kez duyacaksınız! Eminiz bazılarını ilk kez duyacaksınız!
4 Patlamış mısır hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz 5 şey Patlamış mısır hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz 5 şey
5 Gıdalar, teknolojiyle buluştuğunda bakın neler oluyor? Gıdalar, teknolojiyle buluştuğunda bakın neler oluyor?
6 Ege'den Ciğer Tava Ege'den Ciğer Tava
İçerik

Japonya'nın öldüren pirinç kekleri

İçerik

Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor

İçerik

Japonlar bunu da yaptı! Bakın muzu artık nasıl yiyorlar?

İçerik

Zeytinyağlılarınızın lezzetine lezzet katacak öneriler

İçerik

Turşu, meze, çay, ilaç! Her şekilde kullanın, şifa bulun...

İçerik

Portakaldan 4 kat fazla C vitamini var

İçerik

Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor

İçerik

Tansiyonu dengeleyen çay hibiskus

İçerik

Kış hastalıklarına birebir: MÜRSAFİ

İçerik

Kendinizi bitkin hissettiğinizde bu gıdaları tüketin

Tarifler

Yapması sadece 15 dakikanızı alacak olan kurabiye tarifleri

Tarifler

Arkadaş sohbetlerine tat katar: Fırında cheddar peynirli nachos

İçerik

Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız

İçerik

Efsaneye dayanan şifa: Ayı Gülü

İçerik

Kanser karşıtı kırmızı! Bu yumruyu mutfağınızdan eksik etmeyin