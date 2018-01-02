Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz?

Aç karnına su içmek bir Japon ritüeli efendim. Sağlıklı yaşama pek bir düşkün olan Japonlar gerçekten bu işi biliyor ve her sabah aç karnına su içerek güne başlıyorlar. Peki ya neden?

Aç karnına su içerek kendinizi tedavi edebilirsiniz

Su tedavisinin menstrüel bozukluklara, vücut bozukluklarına ve göz rahatsızlıklarına iyi geldiği kanıtlanmıştır. Uzun süre su içmediğinizde ya da az su tükettiğinizde; baş ağrısı, migren, böbrek taşı ya da obezite gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Düzenli olarak su tükettiğinizde ve sabahları aç karna su içtiğinizde bu sorunların hepsini vücudunuzdan uzaklaştırmanız mümkün.

Sabah uyanır uyanmaz (dişlerinizi fırçalamadan) 2/3 su bardağı su için.

Su içtikten sonra yaklaşık 40/45 dakika boyunca bir şey tüketmeyin.

Öğle ve akşam yemeğinden en az 2 saat önce su için ve bu 2 saat boyunca bir şey yiyip, içmemeye özen gösterin.

Ne gibi faydaları var?

30 gün boyunca bu şekilde kontrollü su tüketimi diyabetin etkilerini azaltır.

Yaklaşık 10 gün sonra kabızlık problemi ortadan kalkar.

Sabahları kalkar kalmaz su içmek toksin atmaya yardımcı olur.

Aç karnına içilen su metabolizmanın yüzde 24 daha hızlı çalışmasını sağlar.

Açlık hissini ortadan kaldırır, böylece kolay zayıflamaya yardımcı olur.

Cildin parlamasını sağlar.

Böbrek taşı dökmeyi kolaylaştırır ve mesaneyi temizler.