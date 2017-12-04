YEMEK

Acil ihtiyacı olanlara: 2 günlük ananas diyeti

Acil ihtiyacı olanlara: 2 günlük ananas diyeti

Acil ihtiyacı olanlara: 2 günlük ananas diyeti

Siz de o elbisenin içine kısa zamanda girmek isteyenlerden misiniz? Sizi kısa zamanda toparlayacak, şişkinliği en aza indirecek bir diyet var. Ama öncelikle bir doktora danışmalı ardından bu arındırıcı diyete başlamalı!

Ananas, ödem atma konusunda son derece yararlı bir meyve. Özellikle göbek bölgesindeki yağları eritmesiyle biliniyor. Sindirimi kolaylaştıran meyve içerdiği enzimler sayesinde bağırsakları da temizler. A,C,E vitamini ve lif açısından zengin olan besinin 1 su bardağı sadece 80 kalori!

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B1 vitamini içeren ananas bu sayede vücudun zinde ve enerjik kalmasına yardımcı olur. B1 vitamini düzenli tüketildiğinde vücudun daha az toksin biriktirmesine yardımcı olur. Bu da kilo vermeyi tetikler.

Peki ananas diyeti nasıl yapılır?

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1. Gün

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Sabah

100 gram yağsız beyaz peynir

1 bardak ananas suyu

Ananas özü

Öğlen

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1/2 adet ananas

1 bardak ananas suyu

Akşam

100 gram tavuk göğsü (haşlama)

1 bardak ananas suyu

1/2 adet ananas

2. Gün

Sabah

100 gram yağsız beyaz peynir

1 bardak ananas suyu

Ananas özü

Öğlen

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1/2 adet ananas

1 bardak ananas suyu

Akşam

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100 gram tavuk göğsü (haşlama)

1 bardak ananas suyu

1/2 adet ananas

Ananas diyetini uygularken gün boyunca en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın ki bu diyet en fazla 3 gün uygulanır. Sürekli uygulanacak bir beslenme biçimi değilidir. Üç gün uygulayıp ardından 1 ay boyunca ara verin. Verdiğiniz bu arada ise yine beslenmenize dikkat edin ki verdiğiniz kiloyu geri almayın.

gobek

Uygulanan diyetin sonucu kişiden kişiye farklılık göstermekte. Minimum 1 maksimum 3 kilo vermek mümkün. Ama öncesinde belirttiğimiz gibi uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışılmalı.

Kaynak

Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 14 Oy
    yalnız fotoğraftaki kadın nasıl bir poz verdiyse eşofman kıvrımları aynı. göbek hariç. neden acaba !!! photoshop olabilirmi? :D
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