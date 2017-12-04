Acil ihtiyacı olanlara: 2 günlük ananas diyeti

Ananas, ödem atma konusunda son derece yararlı bir meyve. Özellikle göbek bölgesindeki yağları eritmesiyle biliniyor. Sindirimi kolaylaştıran meyve içerdiği enzimler sayesinde bağırsakları da temizler. A,C,E vitamini ve lif açısından zengin olan besinin 1 su bardağı sadece 80 kalori!
B1 vitamini içeren ananas bu sayede vücudun zinde ve enerjik kalmasına yardımcı olur. B1 vitamini düzenli tüketildiğinde vücudun daha az toksin biriktirmesine yardımcı olur. Bu da kilo vermeyi tetikler.
Sabah
100 gram yağsız beyaz peynir
1 bardak ananas suyu
Ananas özü
Öğlen
1/2 adet ananas
1 bardak ananas suyu
Akşam
100 gram tavuk göğsü (haşlama)
1 bardak ananas suyu
1/2 adet ananas
Sabah
100 gram yağsız beyaz peynir
1 bardak ananas suyu
Ananas özü
Öğlen
1/2 adet ananas
1 bardak ananas suyu
Akşam
100 gram tavuk göğsü (haşlama)
1 bardak ananas suyu
1/2 adet ananas
Ananas diyetini uygularken gün boyunca en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın ki bu diyet en fazla 3 gün uygulanır. Sürekli uygulanacak bir beslenme biçimi değilidir. Üç gün uygulayıp ardından 1 ay boyunca ara verin. Verdiğiniz bu arada ise yine beslenmenize dikkat edin ki verdiğiniz kiloyu geri almayın.
Uygulanan diyetin sonucu kişiden kişiye farklılık göstermekte. Minimum 1 maksimum 3 kilo vermek mümkün. Ama öncesinde belirttiğimiz gibi uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışılmalı.
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