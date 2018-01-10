Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları

Muz çiçeği içinde bulundurduğu vitamin ve minerallerle doğal bir ilaç gibidir.

İşte muz çiçeğini yemenin şaşırtıcı yararlarından bazıları

Anemi tedavisinde kullanılır

Ülsere iyi gelir: Muz çiçekleri lif açısından zengindir. Çözünür lif, suyun içinde eriyerek jel kıvamına geldiği için gıdaların sindirim kanalına kolaylıkla girmesini sağlar. Çözünmeyen lif ise, suda çözülmediğinden sindirilmemiş besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Her ikisi tür lif de sağlıklı sindirimi ve besin emilimini artırır.

Şeker hastaları ve emziren anneler için en iyi besinlerdendir

Enfeksiyonları iyileştirir: Muz çiçeği, bakteri gelişimini önlemeye yardımcı olan etanol çiçeklerine sahip olduğu için, enfeksiyonu tedavi etme özelliğine sahiptir. Muz çiçeği bu sayede açık yaraları da iyileştirebilir. Aynı zamanda vücutta parazitlerin barınmasını önlemeye yardımcı olur.

Diyabet ve aneminin üstesinden gelir: Diyabetik hastalar veya anemi hastaları muz çiçeklerini bol bol tüketmelidir. Muz çiçeği lif ve demir açısından zengin olduğu için kan şekeri seviyesini düşürür ve aynı zamanda vücuttaki hemoglobin seviyesinin yükselmesini sağlar.