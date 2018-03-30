Adı gibi kudretli! Bir bardak için karaciğeri temizleyin

Kudret narından elde edilen kudret macunu da son zamanlarda çok rağbet gören besinler arasında yerini aldı.

İçerdiği bol miktardaki C vitamini ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkin rol oynayan kudret narı her türlü ortamda yetişebiliyor. Anavatanı Hindistan olan ancak Asya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yetişen kudret narı ülkemizde de Bursa, Yalova gibi şehirlerde çokça üretilmektedir. İçinde tıpkı nar gibi kırmızı ve çok taneli küçük meyveler bulunur.

Kudret narı meyvesi olgunlaşmadan önce salatalık veya yeşil biber kıvamına sahiptir. Kudret narının olgunlaşmasına izin verilirse, parlak bir kırmızı iri taneli çekirdekler ortaya çıkar. Bazı bölgelerde kudret narı çekirdeği de tüketilmektedir.

Bir hafta boyunca günde 1 bardak için

Yazın meyveleri taze olarak tüketilen kudret narının tohumları kullanılarak kudret narı macunu ve kudret narı yağı da yapılır. Kudret narı, içeriğinde bolca vitamin, mineral, lif ve faydalı element vardır. Bu nedenle de birçok hastalığı önleyici, var olanları da tedavi edici bir yanı vardır. Bir hafta boyunca günde bir bardak içilen ılık kudret narı suyu, karaciğer problemlerinin iyileştirilmesinde etkin rol oynar.