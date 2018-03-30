Adı gibi kudretli! Bir bardak için karaciğeri temizleyin

Kudret narından elde edilen kudret macunu da son zamanlarda çok rağbet gören besinler arasında yerini aldı.
İçerdiği bol miktardaki C vitamini ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkin rol oynayan kudret narı her türlü ortamda yetişebiliyor. Anavatanı Hindistan olan ancak Asya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yetişen kudret narı ülkemizde de Bursa, Yalova gibi şehirlerde çokça üretilmektedir. İçinde tıpkı nar gibi kırmızı ve çok taneli küçük meyveler bulunur.
Kudret narı meyvesi olgunlaşmadan önce salatalık veya yeşil biber kıvamına sahiptir. Kudret narının olgunlaşmasına izin verilirse, parlak bir kırmızı iri taneli çekirdekler ortaya çıkar. Bazı bölgelerde kudret narı çekirdeği de tüketilmektedir.
Bir hafta boyunca günde 1 bardak için
Yazın meyveleri taze olarak tüketilen kudret narının tohumları kullanılarak kudret narı macunu ve kudret narı yağı da yapılır. Kudret narı, içeriğinde bolca vitamin, mineral, lif ve faydalı element vardır. Bu nedenle de birçok hastalığı önleyici, var olanları da tedavi edici bir yanı vardır. Bir hafta boyunca günde bir bardak içilen ılık kudret narı suyu, karaciğer problemlerinin iyileştirilmesinde etkin rol oynar.
Kudret narının besin değerleri
100 gram kudret narında;
30 kalori,
29 gram karbonhidrat,
3 gram protein,
69 gram yağ,
87 miligram A vitamini,
88 miligram C vitamini vardır.
Kudret narının faydaları
Kudret narı en etkili antioksidan kaynağıdır. Kudret macunu, vücuttaki hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturur. Bağışıklığı güçlendirir.
Gırtlak ve meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltırken bu hastalıktan muzdarip olanların da iyileşmesine yardımcı oluyor.
İçinde bolca bulunan lutein ve likopenin antioksidan özellikleri sayesinde vücutta oluşmuş tümörlerin büyümesini engelliyor.
Kanser önleme etkisi vardır. Kudret macunu, antioksidan özellikleriyle birlikte tek başına bir anti-tümör ve anti-kanserojen madde olarak çalışır.
Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor ve mideyi rahatlatıyor.
Anti-aging için de faydalıdır.
Karaciğeri yeniler. Karaciğer problemlerini iyileştirmek için günde bir bardak ılık kudret narı suyu için.
Lif özellikleri içerdiğinden kolay sindirime yardımcı olur. Hazımsızlık ve kabızlık problemlerinin giderilmesinde etkilidir.
Bağırsak tembelliği gibi sorunların giderilmesinde önemli bir rol oynuyor.
Kudret narı, leke ve derin cilt enfeksiyonlarından kurtulmanıza yardımcı olur. Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarını iyileştirmede yardımcı oluyor.
Aynı zamanda vücutta oluşmaya başlayan yara, yanık ve iltihapların tedavisinde destek oluyor.
Hücre sağlığımızı korumaya ve bazı hücrelerimizin yenilenmesine yardım ediyor.
Yaralar konusundaki iddiasını rahim içinde oluşmaya başlayan yaralarda da gösteriyor ve iyileşme sürecine katkı sağlıyor.
Kudret narı, leke ve derin cilt enfeksiyonlarından kurtulmanıza yardımcı olur. Kudret narı, uyuz, kaşıntı, sedef hastalığı, saçkıran ve diğer mantar hastalıkları gibi kan bozukluklarının tedavisinde de yararlıdır.
Kan şekerini dengede tutarak şeker hastalığı yaşayanlara destek oluyor.
İçeriğinde yer alan çokça E vitamini ve protein sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.
Karaciğerin düzenli çalışmasını sağlıyor.
Romatizma ve varis ağrılarını büyük ölçüde dindiriyor.
Gırtlak kanserinde olduğu gibi tiroid hastalıkları ve guatr sorunlarında da yardımcı oluyor.
Antibiyotik içeriğini bolca barındıran kudret narının özellikle soğuk algınlığına ve grip gibi enfeksiyonel hastalıklara iyi gelir.
Kudret macunu nasıl yapılır?
1 kudret narı
500 gr bal
1 cam kavanoz
1 çay kaşığı zeytinyağı
Kudret narını yıkayın ve sap kısmından ayırın. Daha sonra kudret narının çekirdeklerini çıkartıp, robottan geçirin. Püre haline gelen kudret narını kavanozlara yerleştirip içine bal ilave edin. 40 gün sonunda kudret narının olgunlaşmasıyla kudret macunu da hazır hale gelir.
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