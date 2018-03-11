Adı yalancı kendi şifacı! Eklem ağrılarını ortadan kaldırıyor

Sağlık göz ardı edilemeyecek ve ertelenmeyecek bir konudur. Vücudumuzdaki en ufak bir ağrı bile günümüzü zehir etmeye yeter.
Ağrı deyince de ilk akla gelenler arasında eklem ağrıları vardır. Vücutta iki kemiğin birleştiği yerlerde meydana gelen eklem ağrıları yaşam kalitesini çok düşürdüğü için bu ağrıyı çekenler çözüm için sürekli arayış içindedirler.
Çoğu zaman ilaçlar tedavi konusunda yetersiz kalınca akla ilk olarak doğal tedavi yöntemleri ve aktarlar gelir. Özellikle eklem ağrıları konusunda aktarların verdiği bilgiye göre, yalancı portakal meyvesi çözüm olabilir.
Ezilerek merhem yapılıyor
Yalancı portakalın, kireçlenme, diz ve eklem ağrılarına iyi geldiğini belirten aktarların verdiği bilgiye göre, ana vatanı Amerika olan bu meyve ezilerek merhem kıvamına getirilip ağrıyan bölgenin üzerine sürülüyor.
Yalancı portakal, kapalı tohumlar türünden familya olarak dutgiller cinsinden bir meyve türü olarak biliniyor. Koparıldığı veya kesildiği zaman süt görünümlü sıvı akıtan bu meyve, 10 - 15 santimetre çapında dış yüzeyi pütürlü ve yuvarlak görünümüyle portakala benziyor.
“Diz ve eklem ağrısı çekenlere şifa”
Yalancı portakal hakkında bilgi veren aktar Ali Şahindoğan şunları söyledi:
"Ağrı, sızı, romatizma ve kireçlenme için bu meyve ezilip bağlanıyor. İçi süt gibidir, kabuğuyla karıştırılırsa merhem kıvamını alır. Eklem ağrısı olan kişiler, akşam sürüp sabah kalktıklarında faydasını görürler. Bu meyve genellikle sulak bölgelerde yetişir. Dikenli ağacı vardır, olgunlaştığı zaman ağaçtan dökülür. Bir kere kullanıldıktan sonra faydasını gören insanlar var. Fakat uzun süre kullanan kişiler de var. Tane hesabı satılıyor. Küçükler 3, büyükler 5 liradan satılıyor”.
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