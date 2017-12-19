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Aftları sadece 1 saat içerisinde iyileştiren ev yapımı tarif

Aftları sadece 1 saat içerisinde iyileştiren ev yapımı tarif

Aftları sadece 1 saat içerisinde iyileştiren ev yapımı tarif

Ağız yaralarının acısı hem çok zordur hem de geç iyileşir derken yine çözümü kendi mutfağımızda bulduk. Üstelik bu tarif ağız yaralarını sadece 1 saat içerisinde geçiriyor. Üstelik bu uygulanan yöntemlerin hepsi doğal...

Özellikle kış mevsiminde, bağışıklığın düşmesiyle birlikte gün yüzüne çıkan aftlar yemek yerken ya da sıcak bir şeyler tüketirken bizleri zorlar. Yemek sıkıntısının dışında oluşan yarayı ısırmak da cabası!

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Bu lanet sancıyı geçirmenin de kolay bir yolu varmış. Aradığımız şifa tam da mutfağımızdaymış aslında :)

Peki nasıl geçer bu aftlar?

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Malzemeler:

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1 yemek kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı sirke
1 subardağı su

Nasıl hazırlanır?

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1 bardak suyu cezveye koyun ve kaynatmaya bırakın.

Su kaynadıktan bir iki dakika sonra 1 yemek kaşığı sumağı ilave edip 3 dakika daha kaynatın.

Karışım ılıdıktan sonra 1 tatlı kaşığı sirkeyi ekleyin (Organik sirke tercih edin)

İlaçınız tamamen soğuduktan sonra süzün ve gargara yapın.

Kış günü ağız yaralarının yanı sıra dudak çatlamaları da sık görülen bir problemdir. Bunu aşmak için ise ev yapımı doğal dudak balmı hazırlayabilirisiniz. Nasıl mı?

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Malzemeler:

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1 yemek kaşığı balmumu

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı nar suyu

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Nasıl hazırlanır?

Balmumu ve hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin.

İki malzeme de eritikten sonra nar suyunu ilave edin. Yaklaşık 1 dakika kadar karıştırıp üzerine balı ekleyin.

Bir tur daha karıştırın.

Karışım hazır. bu balmı bir krem kutusuna alın ve oda sıcaklığında soğutun.

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1 günün sonunda dudak kreminiz hazır. Sabah akşam olmak üzere günde 2 kez uygulayın.

Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 27 Oy
    Hiç bir şeye gerek yok sigara külü basın yeter,deneyin isterseniz.
    CEVAP VER

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