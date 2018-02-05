Ağır Yaşamlar'da yüzlerce kilo verdiler, yaşamları böyle değişti!

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan aslen İran asıllı doktor Nowzaradan sayesinde birçok kişi obezite sorunuyla baş etmeye çalışıp hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Yüzlerce kilo vererek sağlıklarına ve yeni görüntülerine kavuşan insanlar kendileri gibi fiziklerinden şikayet eden çok sayıda kişiye de örnek oldular. TLC ekranlarında yayınlanan Ağır Yaşamlar programıyla zayıflayanlar; June McCamey 272 Kilo / 90 Kilo Texasta yaşamını sürdüren June McCamey Ağır Yaşamlar programına katılıp Dr Nowzaradan’ın diyetiyle 272 kilodan 90 kiloya indi. Christina Phillips 321 kilodan 83 kiloya düştü 2014 yılında programa katılan Christina, Ağır Yaşamlar'ın rekortmeni olarak biliniyor. Zira program tarihinde en fazla kilo veren katılımcı o oldu. Tam tamına 238 kilo verdi. Christina, yaşadığı bu değişimi şöyle anlatıyor: "Eskiden iki adım bile atsam öleceğimi düşünüyorum. Şimdiyse hayattaki küçük şeyler bile bana muazzam bir mutluluk veriyor. Mesela yeğenimi parka götürebildiğim, araba sürebildiğim için o kadar mutlu ve o kadar şanslı hissediyorum ki kendimi..."



Laura Perez 245 kilodan 109 kiloya düştü Şaşırtıcı bir şekilde kilo verdikten sonra evliliğinin kötüye gittiğini söyleyen Laura eşinin onu çok kıskandığını ve bunun da evliliklerini sarstığını belirtiyor. 2015 yılında Ağır Yaşamlar programına katılan Laura, 43 yaşında evli bir kadın. Mide ameliyatı sonrası 136 kilo birden veren Laura hala 35 kilo fazlası olduğunu düşünüyor ve diyet yapmaya devam ediyor. Zayıfladıktan sonra hayatında nelerin değiştiği sorulduğunda ise kocasının onun bu yeni halini çok kıskandığını, bu yüzden zaman zaman sorunlar yaşadıklarını ama o kendini artık gerçek bir kadın gibi hissettiğini söylüyor. Zsalynn Whitworth Programı izleyenlerin de takip ettiği gibi, zayıflama mücadelesinde eşinden hiçbir zaman destek alamayan Zsalynn hayatını geri kazandıktan sonra eşiyle yollarını ayırdığını açıkladı, Whitworth 275 kilodan 72 kiloya düştü. Christina Phillips Hala eski haline dönmekten korktuğunu belirten Christina sık sık kilo aldığı endişesiyle yaşadığını fakat bunun üstesinden gelmeye çalıştığını söylüyor.

25 yaşındaki Christina 321 kilodan 83 kiloya düştü. Donald Shelton Guillain-Barre hastalığı teşhisi konulduktan sonra kilo vermesi her ne kadar zorlaşsa da Donald pes etmedi ve hedefine ulaştı. Donald Shelton 306 kilodan 79 kiloya indi. Amber Rachdi 299 kilodan 118 kiloya düştü 2015'te programa katılıp sağlığına kavuşmak isteyen Amber'in çabaları sonuçsuz kalmadı ve programdan tam 181 kilo vermiş şekilde ayrıldı. Amber, "Eskiden babamın arabasına binebilmem için altıma tabure koyarlardı. Sanki aradan yüzyıllar geçmiş gibi geliyor, o günler geride kaldığı için çok mutluyum" dedi. Charity Pierce 352 kilodan 126 kiloya düştü Programa katıldığında 352 kilo olan ve yürüyemeyen Charity mide küçültme operasyonuyla sağlığına kavuşanlardan. Ameliyat sonrası sarkan derilerinin alınmasıyla 17 kilo daha zayıflayan Charity toplamda 226 kilo vermiş durumda. Şimdi kilo verme macerasını sosyal medyada paylaşarak diğerlerine yol göstermeye çalışıyor. Paula Jones 241 kilodan 119 kiloya indi 2015'te Ağır Yaşamlar'a başvurduğunda 241 kilo olan ve ölüp çocuklarını yalnız bırakmaktan korkan Laura başarılı bir operasyon geçirdi ve diyet, sporla kilo verme sürecini devam ettirdi. Bir sene gibi bir süre içinde fazla 122 kilodan kurtulan Paula düzenli spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye devam ediyor. Paula, şimdi çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor.

Melissa D. Morris 296 kilodan 70 kiloya düştü En fazla kilo veren isimlerden biri de Melissa Morris. Programdan önce 296 kilo olan Melissa'nın hayali çocuk sahibi olmaktı ve bunun için kilo vermesi gerekiyordu. Ağır Yaşamlar'da tam 226 kilosundan kurtulan Melissa hayaline kavuştu ve zayıflamasının ardından iki çocuğu oldu. Kiloluyken iki çocuğuna annelik yapamadığı için üzüldüğünü ifade eden Melissa şimdi gününün büyük bir kısmmını Texas'ta çocuklarıyla geçiriyor. Zsalynn Whitworth 272 kilodan 136 kiloya düştü Zsalynn, mide operasyonu sonrası kilosunun tam yarısını verenlerden. 136 kilo veren genç kadın sonrasında sarkan derilerini de bir operasyonla aldırarak 23 kilo daha verdi. Kendiyle barıştığını söyleyen Zsalynn'ı bu süreçte üzen tek bir şey olmuş: Ondaki bu değişikliği beğenmeyen kocasıyla boşanmış. Brittani Fulfer 274 kilodan 123 kiloya düştü Brittani'nin programa katılma amacı diğerlerinden biraz farklı. Kilo vermek istiyordu çünkü kendi deyimiyle eşiyle karı-koca hayatı yaşayamıyorlardı ve aralarındaki bu cinsel sorunlar yüzünden birbirlerinden uzaklaşmışlardı. Sağlıklı bir evlilik için bıçak altına yatan Brittani hedefine ulaştı ve şu an mutlu bir evliliği olduğunu söylüyor. Eşinin onu görüntüsü yüzünden terk etmesi korkusunu her zaman taşıdığını belirten Brittani, bu korku ile başarıya adım atanlardan.