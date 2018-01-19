Ak saçları koyulaştırır, cinsel gücü artırır

Almaç Otu’nun faydaları
Kaynatılarak elde edilen su göze pansuman yapılırsa göz aklarını tedavi eder. (7-8 gram almacı iki saat kadar suda kaynatın sonrasında süzerek gözünüze pansuman yapın)
Basuru geçirir.
Mideyi kuvvetlendirir, mide bulantısını geçirir
Sinirleri yatıştırır.
Kalbi güçlendirir, kuvvet verir
Hafızayı ve zihni kuvvetlendirir.
Saç kıllarını koyulaştırır. Biberiye suyu ile karıştırılıp saça friksiyon yapılırsa saçı siyahlaştırır.
İştah açar.
Erkeklik kuvvetini arttırır. Cinsel güce olumlu katkısı vardır.
Dinçlik ve zindelik verir
Harareti keser.
Balgamı söktürür. (Balgama iyi gelmesi için ayva suyu ile birlikte içilmesi gerekmektedir)
Basura çok faydası vardır.
Et ve kemik zedelenmelerinde kullanılır.
Dikkat edilecek nokta
10-15 gramdan fazla içilmemelidir. Tavsiye edilen bu miktar aşılırsa kabızlık yapabilir.
Dalağa zarar verebilir. Bunun için balla birlikte alınması önerilir.