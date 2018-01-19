YEMEK

Ak saçları koyulaştırır, cinsel gücü artırır

Ak saçları koyulaştırır, cinsel gücü artırır

Ak saçları koyulaştırır, cinsel gücü artırır

Şifalı bitkiler listesinde yer alan Almaç Otu’nun ana vatanı Hindistan olarak bilinir. İyisi siyah renkte olan Almaç Otu’nun günlük içilecek miktarı en dikkat edilmesi gereken noktadır.

Almaç Otu’nun faydaları

Kaynatılarak elde edilen su göze pansuman yapılırsa göz aklarını tedavi eder. (7-8 gram almacı iki saat kadar suda kaynatın sonrasında süzerek gözünüze pansuman yapın)

Basuru geçirir.

Mideyi kuvvetlendirir, mide bulantısını geçirir

Sinirleri yatıştırır.

Kalbi güçlendirir, kuvvet verir

Hafızayı ve zihni kuvvetlendirir.

Saç kıllarını koyulaştırır. Biberiye suyu ile karıştırılıp saça friksiyon yapılırsa saçı siyahlaştırır.

İştah açar.

Erkeklik kuvvetini arttırır. Cinsel güce olumlu katkısı vardır.

Dinçlik ve zindelik verir

Harareti keser.

Balgamı söktürür. (Balgama iyi gelmesi için ayva suyu ile birlikte içilmesi gerekmektedir)

Basura çok faydası vardır.

Et ve kemik zedelenmelerinde kullanılır.

Dikkat edilecek nokta

10-15 gramdan fazla içilmemelidir. Tavsiye edilen bu miktar aşılırsa kabızlık yapabilir.

Dalağa zarar verebilir. Bunun için balla birlikte alınması önerilir.

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