YEMEK

Akciğer kanserinin devası elma ve domates!

Akciğer kanserinin devası elma ve domates!

Akciğer kanserinin devası elma ve domates!

Elma ve domates yemek sigara ile ilişkili akciğer hasarını geri alabilir.

Akciğerler çok narin bir organımızdır. Bu nedenle akciğer kanseri de yakalandığı kişileri çok perişan eden bir hastalıktır. Ancak yeni araştırmalar, sigara içimine bağlı olsa bile kanser nedeniyle oluşan bazı akciğer hasarlarını tersine çevirebileceğinizi göstermektedir.

John Hopkins Halk Sağlığı Okulu'ndan bilim adamları, iki domatesin ve günde üçten fazla elma yemenin akciğer fonksiyonundaki düşüşü yavaşlatabileceğini iddia ediyor. Ancak bu olumlu gelişme sadece domates ve elma taze olduğunda işe yarıyor. Hastalıklara karşı bu iyileştirmede meyvelerin konservesinin alternatif olmayacağı belirtiliyor.

Şu anda İngiltere'de yaklaşık 1.2 milyon insan bir tür akciğer kanseri yaşıyor ve bunların % 90'ının sigara içtiği düşünülüyor. Bu nedenle bu yeni araştırma, sigarayı bırakmaya karar verenler için çok geç olmadan harekete geçmeleri için önemli bir karardır.

Araştırma nasıl yapıldı?

Bu çalışmanın temeli 2002 yılına dayanıyor. Çalışma çerçevesinde 650 yetişkinin akciğer fonksiyonuna bakıldı ve ardından testleri 10 yıl sonra tekrarlandı.

Almanya, Norveç ve Birleşik Krallık'tan katılımcılar, diyetleri ve toplam beslenme alımıyla ilgili anketler doldurdu ve ayrıca akciğerlerin oksijen almasını ölçen bir prosedür olan bir spirometri gerçekleştirdi.

Çalışmada yaş, boy, cinsiyet, VKİ, fiziksel aktivite ve diğer faktörler de göz önüne alındı. Araştırmacılar, domatesler ve elmalar açısından zengin diyet yiyenlerin, on yıllar boyunca akciğer fonksiyonlarında daha yavaş bir düşüş gösterdiklerini ve bu gıdaların sigaranın neden olduğu hasarın tamirinde bir yol izleyebileceğini düşündüklerini buldu.

Baş yazar Dr. Vanessa Garcia-Larsen şunları söyledi:

"Akciğer fonksiyonu 30 yaş civarında değişken hızlarda bireylerin genel ve özel sağlık durumuna bağlı olarak azalmaya başlar.

Çalışmamız, düzenli olarak daha fazla meyve yemenin insanların yaşlanmasıyla birlikte düşüşü hafifletmesine yardımcı olabileceğini ve sigaranın neden olduğu onarım hasarına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Diyet dünyadaki KOAH'ın giderek artan teşhisi ile mücadele etmenin bir yolu olabilir "

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