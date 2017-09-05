Aklımızda deli sorular: Unla kızarmış balık kanserojen mi?

Hamsiyi mısır ununa bulayıp çıtır çıtır yemek pek lezzetli. Peki ama ya sağlığımız? Ona nasıl bir etkisi var bu tadın?

Uzmanlar sağlık açısından bu kızartma şeklini oldukça sağlıksız buluyor. Karbonhidrat ve şekerin yüksek sıcaklığa uğraması kanserojik maddeleri açığa çıkarıyor.

Karbonhidratın aşırı yüksek ısıya maruz kalması HMF (Heterosiklik Amino Asit) adı verilen zararları bileşenleri ortaya koyar. Bu bileşenler, hücrelerde kanser oluşumuna sebep olur.

Aynı zamanda balıkta bulunan amino asitlerin de aşırı sıcağa maruz kalması, yine HMF adı verilen kanserojen maddeleri ortaya çıkarır. Bu bileşenler yağda kızartılan ürünlerde kendini gösteriyor. Bu sebeple beslenme şeklinizden unlu kızarttmaları ve hatta tüm kızartma çeşitlerini çıkartmakta fayda var.

Balıkları nasıl pişirelim?

Buğlama en sağlıklı yöntemdir. Buğlamanın yanı sıra haşlama yöntemini de tercih edebilirsiniz.

Balığı düşük sıcaklıkta fırına verebilirsiniz. Yüksek ısıdan vazgeçin, daha sağlıklı bir hayat yaşayın.

Buğulama tarifi için tıklayın.

Unlu kızartmadan vazgeçmem diyenler için önemli bir tavsiye;

Kızartma sonucu oluşan zararlı maddeleri yok etmek için en etkili olan besin C vitaminidir. Kızartma sonrasnda bolca limon veya yeşillik tüketin. Eğer hamsiyi una bulayıp kızarttıysanız mutlaka üzerine limon sıkarak tüketin.

Palamut sezonuna sayılı günler kala, sizler çin şöyle enfes bir balık listesi bırakalım... Tariflerin detayları için tıklayın.