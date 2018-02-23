Aldığınız bal gerçek mi sahte mi? Ayırt etmenin püf noktaları

Günlük besin ve enerji ihtiyacı için özellikle de çocukların yiyeceği besinlerin başında gelen bal, vücut dirençlerini artırır.
Günümüzde arılar tarafından bitkilerin nektarından toplanan maddelerle yapılan, yapışkan, koyu renkte sıvı bir madde olan balın kalitesinden emin olmak o kadar da kolay olmuyor.
İşte gerçek bal ile sahtesini ayırt etmenin yolları;
Gerçek bal, soğuk ortamlarda şekerlenir; sahte bal şekerlenmez.
Gerçek balın çok özel, esans gibi hafif bir kokusu vardır. Balı keserken, saklama kabını açıp kapatırken bu koku daha yoğun olarak algılanır.
Gerçek bal, glikozlu bala göre daha koyu kıvamdadır.
Gerçek bal, şerbet gibi aşırı tatlı değildir. Glikozlu bal daha tatlıdır. Bal ağza alındığında birkaç tür tat gelir. Yapay ballarda düz, tek bir tat olur.
Ucuz balda mutlaka şeker ve türevi maddeler vardır.
Balı dolapta bekletme yöntemi doğru değildir. Yapısı itibariyle her zaman nemi çeker. Üzerinde tabaka oluşur. Sonra kristalleşir. Bal olmayan ürünler bu özelliği göstermez.
Ayni ölçek iki kaba tam süzülmüş gerçek bal ve glikozlu bal koyup ağırlıklarını karşılaştırdığınızda gerçek bal çok daha ağır gelir.
Bal buzdolabında şekerleniyorsa gerçektir.
Balin kesafeti (yoğunluğu) çok, akışkanlığı sürekli olmalıdır, kesik kesik akan bal sahtedir. Çiçek balı hızlı, çam balı ise daha yavaş akar.
Bir kaşığa bal koyup ateşe tuttuğunuzda gerçek bal oldukça akışkan olur, dayanıklıdır geç yanar; glikoz balı ise çabuk yanar ve kömürleşir.
Buzdolabında yaklaşık bir ay bekleyen balın krem ya da tereyağı kıvamına gelmesi balın hakiki olduğunu gösterir.
Sabit kalem (kusun kalem değil ucu ıslandığı zaman mor renk yazan) balın uç kısmını daldırın sonra parmağınıza sürün renkli olarak çıkıyorsa bal karışıktır, çıkmıyorsa hakikidir.
Soğuk havada donma yapmaz ise bal sahtedir. Zeytin yağının donması gibi kavanozun alt kısımları donma yapar ise hakiki baldır.
Sahte balın rengi biraz daha açıktır, normal balın kokusu yoktur. Normal balın kıvamı biraz daha katıdır.
Balı kaşıkla alıp yere döktüğünde sahte bal uzayıp resmen örümcek ağı gibi havada uçar.
Balin şekerlenmesi durumunda ise, eski halini alması için güneşe çıkarılması veya kabıyla birlikte sıcak suya konulması gerekir.
Bal şekerle yapılan diğer şerbetlere nazaran çok daha fazla keskindir. Fazla yendiği zaman genizde hafif yanma yapıyorsa bu yediğiniz gerçek baldır.
Balda hafif te olsa şekerden kaynaklı alkol olması nedeni ile kibrit çöpü veya kağıt üzerinde cızırdayarak yanar.
Gerçek bal, kekik, keven çiçeklerinin çeşitlerine göre açık mor, sari, hafif kırmızı veya buzlu cam renklerinde veya bu renklerin değişik tonlarında olabilir. Glikozlu ballar ise açık cam renginde ve daha şeffaf olur.
Düzenli bir şekilde tüketildiğinde gerçek bal şeker hastalarında, şeker değerini sadece birkaç puan artırır. Ancak aynı miktarda tüketilen glikozlu bal şeker hastalarını komaya dahi sokabilir.
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