Aldığınız bal gerçek mi sahte mi? Ayırt etmenin püf noktaları

Günlük besin ve enerji ihtiyacı için özellikle de çocukların yiyeceği besinlerin başında gelen bal, vücut dirençlerini artırır.

Günümüzde arılar tarafından bitkilerin nektarından toplanan maddelerle yapılan, yapışkan, koyu renkte sıvı bir madde olan balın kalitesinden emin olmak o kadar da kolay olmuyor.

İşte gerçek bal ile sahtesini ayırt etmenin yolları;

Gerçek bal, soğuk ortamlarda şekerlenir; sahte bal şekerlenmez.

Gerçek balın çok özel, esans gibi hafif bir kokusu vardır. Balı keserken, saklama kabını açıp kapatırken bu koku daha yoğun olarak algılanır.

Gerçek bal, glikozlu bala göre daha koyu kıvamdadır.

Gerçek bal, şerbet gibi aşırı tatlı değildir. Glikozlu bal daha tatlıdır. Bal ağza alındığında birkaç tür tat gelir. Yapay ballarda düz, tek bir tat olur.

Ucuz balda mutlaka şeker ve türevi maddeler vardır.

Balı dolapta bekletme yöntemi doğru değildir. Yapısı itibariyle her zaman nemi çeker. Üzerinde tabaka oluşur. Sonra kristalleşir. Bal olmayan ürünler bu özelliği göstermez.

Ayni ölçek iki kaba tam süzülmüş gerçek bal ve glikozlu bal koyup ağırlıklarını karşılaştırdığınızda gerçek bal çok daha ağır gelir.