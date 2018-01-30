Aldığınız gıdaların bayat ya da olup olmadığını anlamanız için bu testleri uygulayın

Ne yediğimizi bilmek en doğal hakkımız değil mi?

1 / 5 Tavuk göğsü Eğer aldığınız tavuk göğsünde beyaz ve kalın çizgiler varsa hemen geri iade edin, çünkü bu tavuklar hormon enjekte edilerek büyütülmüş anlamına geliyor. Tavuk göğsünün rengi sarıya dönükse de kesinlikle yemeyin çünkü sarı renk tavuğum bayat olduğunu işaret eder.

2 / 5 Süzme peynir Süzme peynirin nişastalı olup olmadığı kontrol etmek için çok az bir miktar iyota ihtiyacınız var. Eğer peynir nişastalıysa iyot eklediğiniz peynirin rengi mavi olur. Nişasta yok ise renk kahvemsi olacaktır. Oda sıcaklığında kalan peynirin rengine dikkat edin. Yine sararıyorsa içerisine sebze yağları eklenmiş demektir.

3 / 5 Bal Bir yüzeye biraz bal koyun. Sahte bal damlar ve derhal yüzeyde yayılır . Yüksek kaliteli bal oldukça kalın ve ince bir akış hal alır. Balın tadı aşırı şekerliyse bu da beyaz şeker katıldığını gösterir.

4 / 5 Taze Balık Taze balığın gözleri bulutlu değildir. Aksine, parlak ve canlıdır. Balığın yüzeyinde metalik bir parlaklık olmalıdır. aynı zamanda pulları da vücuduna sıkı sıkı yapışmış olmalı. Böyle olduğu sürece balığı afiyetle tüketebilirsiniz.