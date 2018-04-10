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Aman dikkat! Bu gıda cinselliği tamamen bitiriyor

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

Kalp ve damarlar rahatsızlıkları başta olmak üzere vücutta pek çok hasara neden olan diyabetin, cinsel yaşamı da olumsuz etkilediği belirtildi.

Aman dikkat! Bu gıda cinselliği tamamen bitiriyor

Beslenme Uzmanı Cassandra Barns, cinsel yaşamın şeker tarafından sabote edilebileceğini belirterek, erkeklerde erektil disfonksiyona (sertleşme bozukluğu) neden olabileceğini söyledi.

Ülkemizde yaygın olarak görülen ve yaşam kalitesini de olumsuz şekilde etkileyen şeker hastalığı nedeniyle, erkeklerde cinsel isteksizlik, boşalma sorunları ve ereksiyon sorunu ortaya çıkarken; kadınlarda ise vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik ve genital bölge enfeksiyonları ortaya çıkmaya başlıyor. Kadınlarda diyabet ve hipertansiyonla, genital kuruluk arasında yakın bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Damar hastalığı cinselliği etkiliyor

Diyabetin cinsel yaşamda sorunlar yaratmasının başta gelen nedeni damar hastalıklarına yol açmasıdır. Kalp damarlarında sorun yaratabilen diyabet, aynı şekilde genital bölge damarlarında da daralmalara sebep olur.

Şekerin zararı saymakla bitmez

Tepeden tırnağa vücuda büyük zarar veren şeker uzmanlar tarafından tüketilmemesi gereken besinlerin başında geliyor.

Vücuda faydası olmadığı belirtilen şekerin cinsel yaşamı da olumsuz etkilediği açıklandı.

Cinselliği sabote ediyor

İngiliz gazete Daily Mail'e konuşan Beslenme Uzmanı Cassandra Barns, "Şeker cinsel yaşamınızı sabote edebilir. Erkeklerde erektil disfonksiyona (sertleşme bozukluğu) neden olabilir" dedi.

Barns, şekerin kan akışını etkileyerek cinsel yaşamı bozduğuna dikkat çekti.

2,022 kişinin dahil edildiği bir araştırmaya göre; insanların yüzde 80'i tip 2 diyabetin erektil disfonksiyona yol açabileceğini bilmiyor.

Uzmanlardan uyarı

Dünya üzerinde şekerin neden olduğu 2 tip şeker rahatsızlığının olduğunu bildiren uzmanlar, 1. tip şeker hastalarının sayısı yoğundur ve kişilerin bundan haberleri dahi olmamaktadır. 2. tip diyabet hastaları ise, hastalıklarının farkındadır ve körlük, kalp krizi gibi olayları yaşamaktadırlar. Cinsel yaşamın olumsuz etkilenmesi de 2. tip rahatsızlıkta yer alır. Çünkü cinsel birleşme sırasında heyecana dayanamayan kişilerin olabileceği, aynı zamanda hastalığa bağlı olarak birleşmenin dahi sağlanamayacağı açıkça belirtiliyor.

Diyabetin cinselliğe zarar vermesinin nedeni ise uzmanlar tarafından şu şekilde açıklanıyor;

“Yüksek kan şekeri sinirlere ve kan damarlarına zarar veriyor, duyarlılığı azaltıyor ve erkeğin ereksiyon olmasını zorlaştırıyor. Sıklıkla diyabete eşlik eden yüksek tansiyon ve kalp hastalığı da bu probleme katkıda bulunuyor. Tip 2 diyabet, kadınların da cinsel işlevini etkiliyor”.

Uzmanlar, yatak odasında sorun yaşayan herkesin diyabetli olmadığını ancak kilolu olmak ya da düzenli olarak şekerli yiyecekler tüketmek gibi başka risk faktörleri bulunuyorsa, kontrol için bir doktora gitmenin faydalı olabileceğini tavsiye ediyor.

Şekerin zararları

Uzmanlara göre; şeker, kanser riskini artırıyor, obeziteye neden oluyor, bağışıklık sistemini zayıflatıyor, kalbe zarar veriyor, karaciğer yağlanmasına yol açıyor, ciltte kırışıklık yapıyor ve hafızayı zayıflatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsellik yemek

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