Aman dikkat! Bu gıda cinselliği tamamen bitiriyor

Beslenme Uzmanı Cassandra Barns, cinsel yaşamın şeker tarafından sabote edilebileceğini belirterek, erkeklerde erektil disfonksiyona (sertleşme bozukluğu) neden olabileceğini söyledi. Ülkemizde yaygın olarak görülen ve yaşam kalitesini de olumsuz şekilde etkileyen şeker hastalığı nedeniyle, erkeklerde cinsel isteksizlik, boşalma sorunları ve ereksiyon sorunu ortaya çıkarken; kadınlarda ise vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik ve genital bölge enfeksiyonları ortaya çıkmaya başlıyor. Kadınlarda diyabet ve hipertansiyonla, genital kuruluk arasında yakın bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Damar hastalığı cinselliği etkiliyor Diyabetin cinsel yaşamda sorunlar yaratmasının başta gelen nedeni damar hastalıklarına yol açmasıdır. Kalp damarlarında sorun yaratabilen diyabet, aynı şekilde genital bölge damarlarında da daralmalara sebep olur. Şekerin zararı saymakla bitmez Tepeden tırnağa vücuda büyük zarar veren şeker uzmanlar tarafından tüketilmemesi gereken besinlerin başında geliyor. Vücuda faydası olmadığı belirtilen şekerin cinsel yaşamı da olumsuz etkilediği açıklandı.

Cinselliği sabote ediyor İngiliz gazete Daily Mail'e konuşan Beslenme Uzmanı Cassandra Barns, "Şeker cinsel yaşamınızı sabote edebilir. Erkeklerde erektil disfonksiyona (sertleşme bozukluğu) neden olabilir" dedi. Barns, şekerin kan akışını etkileyerek cinsel yaşamı bozduğuna dikkat çekti. 2,022 kişinin dahil edildiği bir araştırmaya göre; insanların yüzde 80'i tip 2 diyabetin erektil disfonksiyona yol açabileceğini bilmiyor. Uzmanlardan uyarı Dünya üzerinde şekerin neden olduğu 2 tip şeker rahatsızlığının olduğunu bildiren uzmanlar, 1. tip şeker hastalarının sayısı yoğundur ve kişilerin bundan haberleri dahi olmamaktadır. 2. tip diyabet hastaları ise, hastalıklarının farkındadır ve körlük, kalp krizi gibi olayları yaşamaktadırlar. Cinsel yaşamın olumsuz etkilenmesi de 2. tip rahatsızlıkta yer alır. Çünkü cinsel birleşme sırasında heyecana dayanamayan kişilerin olabileceği, aynı zamanda hastalığa bağlı olarak birleşmenin dahi sağlanamayacağı açıkça belirtiliyor. Diyabetin cinselliğe zarar vermesinin nedeni ise uzmanlar tarafından şu şekilde açıklanıyor;