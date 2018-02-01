YEMEK

Aman dikkat: Bu yiyecekler kısırlığın en büyük sebebi!

Aman dikkat: Bu yiyecekler kısırlığın en büyük sebebi!

Aman dikkat: Bu yiyecekler kısırlığın en büyük sebebi!

Aklınıza hiç gelir miydi hiç yediğiniz yemeğin doğurganlığınızı azaltacağı?

İşlenmiş etler sağlığımıza her türlü zarar hatta doğurganlığı bile olumsuz etkiliyor. Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu bu konuda şöyle bir açıklama yapıyor: "Yapılan çalışmalar ile işlenmiş kırmızı et tüketiminin spermler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği saptanmıştır. Beyaz et tüketen erkeklerin, kırmızı et tüketenlere göre %13 daha az kısırlık problemi yaşadığını gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur."

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Beslenme ile doğurganlığın doğrudan ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, trans yağlardan uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

Doymuş yağlar yerine doymamış yağlar tercih edilmeli.

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Yine yapılan açıklamaya göre bitkisel beslenmeye ağırlık verilmeli.

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İşlenmiş yiyecekler yerine daha çabuk sindirilen karbonhidratlar tüketilmeli.

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Fast food doğurganlığın en büyük düşmanı! Bu tarz yiyecekler damar tıkanıklığına neden olduğundan spermleri besleyen damarları da dolaylı yoldan kötü etkiliyor.

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Aynı zamanda sağlıksız diyetlerde doğurganlığı olumsuz etkileyen faktörlerden biri.

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