Aman dikkat! Öyle bir hastalığa sebep oluyor ki...

Bulyonların zararlı olduğunu düşünen büyük bir çoğunluk var ve görüşe göre sağlıklı olmayan bu ürün, parkinson’dan alzheimer’a, sara’dan obezite’ye birçok rahatsızlığa yol açabiliyor.
Marketlerdeki raflarda yerini koruyan ve yemeklere lezzet kattığı düşünülen et ve tavuk bulyonların sağlık açısından zararı, bulyonda yer alan mono sodyum gluatamat (MSG).
MSG nedir?
Mono sodyum glutamat (MSG), lezzet arttırıcı özelliği ile kullanılan bir ürün. Halk arasında çin tuzu olarak da bilinen bu ürün, sağlıklı olmadığından dolayı, alzheimer, parkinson, huntington hastalıkları, sara (epilepsi) hastalıklarına, göz retina tabakası hasarları, yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açabiliyor.
Mono sodyum glutamat, sadece et ve tavuk bulyonlarında değil, cipsler, soslar, renkli yoğurtlar, hazır çorbalar, dondurmalar ve köfte harçlarında da yer alıyor.
Özellikle hamileler dikkat!
Uzmanlar et ve tavuk suyu tabletleri başta olmak üzere MSG içeren gıdaların kullanımına çok dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuyorlar. Özellikle, hamile kadınların, bu besinleri tüketmemesi öneriliyor. Çünkü MSG, hamilelerde plasenta bariyerini geçerek bebekte de aynı zararlara yol açabiliyor.
MSG’nin zararları
Sinir hücrelerine zarar verir
Merkezi sinir sistemi tahribatı bağlı olarak Alzheimer, parkinson, huntington hastalıkları oluşur
Sara (epilepsi)’ ya neden olur
Retinal dejenerasyon (göz retina tabaka hasarı)
Yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, pankreas hasarı, insulinde artış, diyabet, böbrek ve karaciğer hasarına neden olur.
Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri gıda ve ilaç idaresi (FDA) adına 1995 yılında hazırlanmış olan bir Amerika deneysel biyoloji topluluklaari fedarasyonu (FASEB) raporunun sonucuna göre MSG “normal seviyelerde yendiğinde” güvenlidir ve yemekle birlikte verilmediğinde 3 gr MSG alarak MSG belirtisi kompleksi tepkisi veren ve sağlıklı bireylerden oluşan bir alt grup olsa da, MSG belirti kompleksi listesinde belirtilenlerin deneyim raporlarına dayanması nedeniyle MSG’nin ölümlere neden olduğu öne sürülmemiştir.
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