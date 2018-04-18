Aman dikkat! Öyle bir hastalığa sebep oluyor ki...

Bulyonların zararlı olduğunu düşünen büyük bir çoğunluk var ve görüşe göre sağlıklı olmayan bu ürün, parkinson’dan alzheimer’a, sara’dan obezite’ye birçok rahatsızlığa yol açabiliyor.

Marketlerdeki raflarda yerini koruyan ve yemeklere lezzet kattığı düşünülen et ve tavuk bulyonların sağlık açısından zararı, bulyonda yer alan mono sodyum gluatamat (MSG).

MSG nedir?

Mono sodyum glutamat (MSG), lezzet arttırıcı özelliği ile kullanılan bir ürün. Halk arasında çin tuzu olarak da bilinen bu ürün, sağlıklı olmadığından dolayı, alzheimer, parkinson, huntington hastalıkları, sara (epilepsi) hastalıklarına, göz retina tabakası hasarları, yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açabiliyor.

Mono sodyum glutamat, sadece et ve tavuk bulyonlarında değil, cipsler, soslar, renkli yoğurtlar, hazır çorbalar, dondurmalar ve köfte harçlarında da yer alıyor.

Özellikle hamileler dikkat!