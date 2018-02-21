Ananas kabuklarındaki bromelayin mucizesi

Ananasın kabuğunu kullanarak parazitler, ödem, kabızlık ve iltihaplanma ile mücadele gibi onun bütün tıbbi özelliklerini koruyan çok lezzetli içecekler hazırlayabilirsiniz.
Sakın çöpe atmayın! Tepeden tırnağa tedavi ediyor
Ananas vitamin ve mineral deposu olarak en sağlıklı meyveler arasındadır. Ve yararları sadece içindeki meyvesinde değil kabuğundadır.Uzmanlar ananas kabuğunun binbir derde deva bir madde barındırdığını belirtiyor.
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Tıbbi özellikleri vücudu koruyor
Ananasın kabuğunu kullanarak parazitler, ödem, kabızlık ve iltihaplanma ile mücadele gibi onun bütün tıbbi özelliklerini koruyan çok lezzetli içecekler hazırlayabilirsiniz.
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Ananas kabuğundaki şifa
Kabuğuna yakın sert çekirdekli bölümü lif, C vitamini ve bromelain maddelerinden oluşur. Bromelain enzimi, besinleri ve ölü dokuları sindirim sisteminde hızlıca parçalar ve mideyi korur. Sindirim sürecini iyileştiren bir enzim olan bromelayin içermesi sayesinde iyi sindirime katkıda bulunur.
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Güçlü ve doğal bir iltihap önleyicidir
Öksürüğü geçirir, ayaktaki nasırı yumuşatır ve kurtulmanızı sağlar. Bağırsak işlevini iyileştirir ve kabızlığa, hemoroide iyi gelir.
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Zayıflamaya yardımcı olur
Selülit ile mücadele etmenize yardımcı olur. Mükemmel bir idrar söktürücüdür ve vücudunuzdan fazla sıvıları atmanızı sağlar.
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Ananas kabuklarından çay yapın
Ananası temizce yıkayın ve dikenli kabuklarının olduğu yeşil kısmını patates soyar gibi soyun. Soyduğunuz kabukları 1 litre suda kaynatın. Üstü kapalı olarak kısık ateşte 15 dakika kaynatın. İsteğe bağlı olarak 1-2 dilim taze zencefili kabuklarından soyup içindeki sarı kısmı da rendeleyebilirsiniz. Üstü kapalı olarak kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Ardından 5 dakika soğumaya bırakın. İsteğe göre bal ile tatlandırabilirsiniz. Bunu hem sıcak, hem de soğuk olarak içebilirsiniz. İsterseniz kaynatırken tencereye çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz.
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