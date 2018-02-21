Ananas kabuklarındaki bromelayin mucizesi

Ananasın kabuğunu kullanarak parazitler, ödem, kabızlık ve iltihaplanma ile mücadele gibi onun bütün tıbbi özelliklerini koruyan çok lezzetli içecekler hazırlayabilirsiniz.

Sakın çöpe atmayın! Tepeden tırnağa tedavi ediyor

Ananas vitamin ve mineral deposu olarak en sağlıklı meyveler arasındadır. Ve yararları sadece içindeki meyvesinde değil kabuğundadır.Uzmanlar ananas kabuğunun binbir derde deva bir madde barındırdığını belirtiyor.

1 / 5 Tıbbi özellikleri vücudu koruyor Ananasın kabuğunu kullanarak parazitler, ödem, kabızlık ve iltihaplanma ile mücadele gibi onun bütün tıbbi özelliklerini koruyan çok lezzetli içecekler hazırlayabilirsiniz.

2 / 5 Ananas kabuğundaki şifa Kabuğuna yakın sert çekirdekli bölümü lif, C vitamini ve bromelain maddelerinden oluşur. Bromelain enzimi, besinleri ve ölü dokuları sindirim sisteminde hızlıca parçalar ve mideyi korur. Sindirim sürecini iyileştiren bir enzim olan bromelayin içermesi sayesinde iyi sindirime katkıda bulunur.

3 / 5 Güçlü ve doğal bir iltihap önleyicidir Öksürüğü geçirir, ayaktaki nasırı yumuşatır ve kurtulmanızı sağlar. Bağırsak işlevini iyileştirir ve kabızlığa, hemoroide iyi gelir.

4 / 5 Zayıflamaya yardımcı olur Selülit ile mücadele etmenize yardımcı olur. Mükemmel bir idrar söktürücüdür ve vücudunuzdan fazla sıvıları atmanızı sağlar.