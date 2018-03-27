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Anne eli değmiş börekler yapmanın 7 pratik yolu

sanaturkiye sanaturkiye
KEŞFET HABERLERİ  | 27.03.2018 14:35 | Son Güncelleme

Bu 7 pratik yol sayesinde annenizin yaptığı börekleri aratmayacak lezzette börek yapmak mümkün :)

Anne eli değmiş börekler yapmanın 7 pratik yolu

Altın günlerinin, beş çaylarının, atıştırmalıkların vazgeçilmezi şüphesiz ki çıtır çıtır yapılmış böreklerdir. Özellikle annelerimiz yaptıklarını göbeğimize kaçak kat çıksak bile hiç umursamadan yemeye devam ederiz. Peki bu böreklerin sırrı nedir? Siz de en lezzetlisinden anne böreği yapmak istiyorsanız bu pratik yollara dikkat edin.

1. Kullanacağınız malzemelerin taze olmasına dikkat edin

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Kullanacağınız tüm malzemelerin tazeliği oldukça önemli. Hazır yufka kullanacaksınız muhakkak en tazesini seçmelisiniz. Özellikle peynirli börek için ana malzemesinin ekşimemiş olması gerekiyor. Yumurta, iç malzemesi ve yufkanın son kullanma tarihlerine dikkat edin.

2. Vaktiniz varsa yufkalarınızı kendiniz yapın

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Hazır yufkalar börek yapmanın en pratik yoludur fakat evde yapılan yufkalar böreğinizin lezzetine lezzet katacaktır.

3. Malzemeleri yerleştirmeden önce tepsiyi yağlayın

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Börek tepsisinin tabanını az miktar yağ ile yağlayın. Tepsinin tabanına un dökmemeye gayret edin. Dökülürse de muhakkak temizleyin. Çünkü böreğinizi fırına verdiğinizde altta kalan unun yanma ihtimali yüksek. Bu yanık tadı da böreğin lezzetini düşürecektir.

4. Yufkaların katlarına eritilmiş margarin ve süt karışımından sürün.

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Yufkaları tepsiye diziğp iç malzemesini koyduktan sonra bir sonraki kata geçerken eritilmiş Sana Hamurişi'ni ve bir bardak sütü karıştırın. Bu karışımı katların arasına sürün.

5. İç harcını mutlaka kavurun

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Börek fırında pişse bile iç harcını önceden tavada kavurun. Böylelikle böreğin lezzetini iki katına çıkaracaksınız.

6. Susam ve çörekotu kullanmayı unutmayın

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Böreğin olmazsa olmazı üstüne serpilen susam ve çörekotudur.

7. Böreği fırına vermeden önce buzdolabında bekletin

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Tepsi böreği yapacaksanız, fırına vermeden önce 30 dakika buzdolabında bekletin. Bu yöntem böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır.

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