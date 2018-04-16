‘Anne sütüyle aynı’ dedi bardak bardak içti

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aydın Zeytinyağı Günleri' programına davetli olarak katılan Prof. Dr. Canan Karatay yine ezber bozdu, sağlıklı beslenme için önemli açıklamalar yaptı.
Zeytinyağı tüketiminin artırılması gerektiğini söyleyen ve buna örnek olmak isteyen Karatay önce bir kahve fincanında kendisine ikram edilen zeytinyağını içti. Karatay içtiğinin kahve zannedilmemesini isteyerek bu defa bir cam bardakta zeytinyağı istedi ve kendisine getirilen bir bardak zeytinyağını bir çırpıda içip bitirdi.
Bu arada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da üretilen zeytinyağının, dünyanın aroması en güzel ve en yüksek olan zeytinyağı olduğunu söyledi. Çerçioğlu’nu onaylayan Prof. Dr. Karatay, zeytinyağının her derde deva olduğunu belirtti.
Zeytinyağının kainatta yetişkinlere verilmiş en büyük nimet olduğunu kaydeden ünlü profesör Karatay, "Zeytinyağı her derde devadır, ana sütü ile aynıdır. Hastalıkları da tedavi eder. Eskiden ilaç yoktu, zeytinyağı vardı” diye konuştu.
Aydın’da zeytin ağaçları ilaçlanmadan doğal zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıldığını söyleyen Karatay ilaçsız üretimin çok önemli olduğunu belirtti. Aydın’daki bu sistemin devam etmesini isteyen Karatay, "Zeytinleri ilaçlamayın. İlaç zararlıdır. Doğal olsun, Bin tane zeytin toplayacağınıza 100 tane zeytin toplarsınız ama sağlıklı toplarsınız" önerisinde bulundu.
‘İstikbal bağırsaklarımızdadır’
Karatay şunları söyledi;
"Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği bir ana sütüdür. Çok önemli bir milli servettir. Özellikle zeytinyağını yaşlılarımıza içirmemiz lazım. Her yaşlının veya yoğun bakımlardaki hastaların bir kahve fincanı zeytinyağı içmesi gerekiyor. Zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. Bebeklerin de içmesi gerekiyor. İstikbal bağırsaklarımızdadır. Zeytin meyvedir. Zeytinyağı da bu meyvenin suyudur, meyve suyudur. Zeytinyağı yağ değil, meyve suyudur. Hakiki bir meyve suyudur. Bunu çocuklara da büyüklere de alıştıracağız. Mide ülserini gideriyor, bağırsakları temizliyor, alzheimeri önlüyor. Daha ne olsun. Nazım Hikmet diyor ki; '70 yaşında olsanız dahi, zeytin ekeceksiniz.' Zeytinin her zaman ekilmesi lazım" diye konuştu.
Her sabah aç karnına bir kaşık zeytinyağı için
Yemeklere lezzet katmasının yanısıra, insan vücudu için ‘altın sıvı’ olarak kabul edilen zeytinyağı tam bir şifa deposudur.
Yeryüzünün bu en eski ve en sağlıklı gıdası olan zeytinden üretilen zeytinyağı, cilt bakımından kansere, kemik gelişiminden kolesterole kadar birçok rahatsızlık için başvuru kaynağı olmuştur.
Akdeniz beslenme tarzında en sık kullanılan besin olan zeytinyağını, her sabah aç karnına bir yemek kaşığı içerseniz sayısız faydasını göreceksiniz. İşte o yararlar;
-Kansere, özellikle de kalın bağırsak (kolon) kanserine karşı korur
-Daha güçlü ve sağlıklı cilt, saç, tırnak ve kemiklere sahip olmanızı sağlar. Saçı yumuşatır, besler, nemlendirir, saç ve tırnakların hızla uzamasına yardım eder.
-Zeytinyağı, vücuttaki iltihapları geçirmede doğal bir ilaçtır. Araştırmalar gösteriyor ki üç yemek kaşığı zeytinyağı içmek bir kutu ilacın %10 kadar faydasını vücudunuza almanızı sağlıyor. Üstelik doğal yollarla...
-Beyni korur. Zeytinyağının Alzheimer'dan koruduğu, belleği güçlendirdiği ve depresyon riskini azalttığı bilinir.
- Antioksidan ve yağ asitleri açısından oldukça zengin olan zeytinyağı serbest radikallerin oluşturduğu hasarı gidererek olası sarkmaları önler, cilt rengini ve dokusunu iyileştirir. Zeytinyağıyla yapacağınız 15 dakikalık masajlar sayesinde kan akışını hızlandırabilir ve hücrelerin onarılmasını sağlayabilirsiniz. Hatta bu masajla bir ay içinde göğüslerinin büyüdüğünü söyleyen kadınlar da çok.
-Zeytinyağının içindeki fenolik bileşikler oleik asitle bir araya geldiğinde kontrolsüz hücre çoğalmasını baskılayarak kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Oleik asit özellikle kalın bağırsak kanseri oluşumunda etkili olan safra asitlerinin üretimini azaltır ve mukoz dokunun bütünlüğünü sağlar.
-Organlarımızı temizleme görevi yapan karaciğerin kendini temizlemesi için zeytinyağına ihtiyacı vardır.
-Çocuklarda beyin ve kemik gelişimini hızlandırır.
-E vitamini sayesinde yaşlanma etkilerini azaltma ve doku yenileme özelliği taşır.
-Kireçlenmeyi önlemede büyük rol oynar.
-Bağışıklık sistemini güçlendirir: Zeytinyağında yer alan yağ asitleri bağışıklık sisteminin farklı fonksiyonlarının görevini yapmasında büyük katkıya sahiptir.
-Çünkü kalp hastalıklarından korur: E vitamini ve selenyum içeren zeytinyağı damar sertliği ve kalp krizine karşı en etkili doğal ilaçlardan biri olarak biliniyor. Ayrıca zeytinyağı, içindeki K vitamini sayesinde damar çeperleri ve kalp dokusunu koruyucu bir etkiye de sahip.
-Kötü huylu kolesterolü azaltır, kan şekerini dengeler. Aynı zamanda damar sağlığını koruyan iyi huylu kolesterolün de artmasını sağlar.
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