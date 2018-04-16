‘Anne sütüyle aynı’ dedi bardak bardak içti

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aydın Zeytinyağı Günleri' programına davetli olarak katılan Prof. Dr. Canan Karatay yine ezber bozdu, sağlıklı beslenme için önemli açıklamalar yaptı.

Zeytinyağı tüketiminin artırılması gerektiğini söyleyen ve buna örnek olmak isteyen Karatay önce bir kahve fincanında kendisine ikram edilen zeytinyağını içti. Karatay içtiğinin kahve zannedilmemesini isteyerek bu defa bir cam bardakta zeytinyağı istedi ve kendisine getirilen bir bardak zeytinyağını bir çırpıda içip bitirdi.

Bu arada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da üretilen zeytinyağının, dünyanın aroması en güzel ve en yüksek olan zeytinyağı olduğunu söyledi. Çerçioğlu’nu onaylayan Prof. Dr. Karatay, zeytinyağının her derde deva olduğunu belirtti.

Zeytinyağının kainatta yetişkinlere verilmiş en büyük nimet olduğunu kaydeden ünlü profesör Karatay, "Zeytinyağı her derde devadır, ana sütü ile aynıdır. Hastalıkları da tedavi eder. Eskiden ilaç yoktu, zeytinyağı vardı” diye konuştu.