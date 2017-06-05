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Arnavut Biberi Tentürüyle Bir Dakikada Kalp Krizini Önleniyor!

Ezgi Biri Ezgi Biri
KEŞFET HABERLERİ  | 05.06.2017 07:15 | Son Güncelleme

Arnavut biberinin acısı pek meşhurdur. Ancak acısının yoğunluğu şifasından geliyor. Çünkü kalp krizinde anlık müdahalede uzun uzun yıllar önce kullanılmaya başlanmış. Peki, nedir bu Arnavut biberi tentürü ve nasıl yapılır?

Arnavut Biberi Tentürüyle Bir Dakikada Kalp Krizini Önleniyor!

Anavut biberi tentürü nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler

3 arnavut biberi
Arnavut biberi tozu
1 bardak su
1 litrelik boş cam şişe

Hazırlanışı:

  1. Elinizin yanmaması için eldiven kullanın.

  2. Cam şişenin 1/4’ünü arnavut biberi tozu ekleyin. Daha sonra üzerine su ekleyin.

  3. Başka bir yerde arnavut biberlerini su ile birlikte blender’dan geçirin. Daha sonra şişedeki karışıma ilave edin.

  4. Karışımı 14 gün karanlık bir odada bekletin ve sonra süzün.

Önerilen kullanım dozları:

Kalp krizi geçiren bir kişi varsa önce sağlık ekiplerine haber verilip ambulans çağırdıktan sonra bu tentürden 5’er dakika arayla 10 damla verebilirsiniz. Unutmayın bu tentür başlı başına bir tedavi değildir, kalp krizi anında yapacağınız ilk müdahaleye ilave olarak tentürü uygulayın.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu sene 5 kişi kalp krizinden kaybettik yaşları 51 ila 55 arası üzücü bir olay faydası olacaksa güzel bir şey
Ben onu her yemekte 2-3 adet yiyorum zaten,kriz sırasında bana faydası olmayacak demektir.
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