Arnavut Biberi Tentürüyle Bir Dakikada Kalp Krizini Önleniyor!

Anavut biberi tentürü nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler

3 arnavut biberi

Arnavut biberi tozu

1 bardak su

1 litrelik boş cam şişe

Hazırlanışı:

Elinizin yanmaması için eldiven kullanın. Cam şişenin 1/4’ünü arnavut biberi tozu ekleyin. Daha sonra üzerine su ekleyin. Başka bir yerde arnavut biberlerini su ile birlikte blender’dan geçirin. Daha sonra şişedeki karışıma ilave edin. Karışımı 14 gün karanlık bir odada bekletin ve sonra süzün.

Önerilen kullanım dozları:

Kalp krizi geçiren bir kişi varsa önce sağlık ekiplerine haber verilip ambulans çağırdıktan sonra bu tentürden 5’er dakika arayla 10 damla verebilirsiniz. Unutmayın bu tentür başlı başına bir tedavi değildir, kalp krizi anında yapacağınız ilk müdahaleye ilave olarak tentürü uygulayın.