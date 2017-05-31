Artık Kutu İçecekleri İçerken Bir Kere Daha Düşünün!

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Aramızda herhalde kutu içecekleri tüketmeyen çok az insan vardır. Özellikle sıcak havaların da gümbür gümbür gelmesiyle kutu içecekleri tek dikişte içme mevsimi açılmış oldu. Ancak üretim koşullarını bilmedğimiz bu içecekleri hiç dezenfekte etmeden ağzımızı dayamak ne kadar doğru?

Kutu içecekleri açmadan önce peçeteyle temizlemeniz hiçbir şey ifade etmiyor. Tüm kutular fabrikadan satışa çıkarken yüzeysel bir şekilde silinir ancak yeterli mi ASLA?

Kutuyu açmadan önce aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:

Kutuyu temizleyin, çünkü doğru şekilde saklanıp saklanmadığını asla bilemezsiniz.

Bir peçete kullanıyorsanız, tozdan arındırdığını ancak dezenfekte etmediğini unutmayın.

Kutunun iyi durumda olduğundan emin olun: paslanmış, şişmiş veya hasar görmüş olmamalıdır.

Şişmişse, yanlış sterilizasyona bağlı kontaminasyon işareti olabilir. Teneke kutular yüzeylerinde delikler varsa şişer.

Teneke kutu zarar görürse, metalin sıvı ile doğrudan temasını önleyen iç kaplama kırılabilir. Bu durumda metal oksitlenir ve bu oksit sıvı ile karışır. Hasar görmüş teneke kutularını asla kullanmayın.