Astım ve bronşit için doğal reçete veriyoruz!

Hasta olduğunuzda haplara ya da şuruplara sarılmak istemeyenlere en doğal ve kesim sunan karışımı veriyoruz!

Şifayı çok uzakta aramanıza gerek yok efendim. Mutfağınızdaki iki malzeme kuru öksürüğün en net ilacı.

Lafı fazla uzatmadan hemen nasıl yapılıyor kısmına geçelim:

500 ml ılık su

2 adet muz

2 yemek kaşığı doğal çam balı

Muzları plastik ya da tahta kaşık kullanarak ezin. Metal kaşık kullanmayın çünkü meyveler metale temas ettiğinde hemen bozulabiliyorlar ve bu da sağlığı olumsuz yönde etkiliyor.

Ezilen muzları cam kaseye alın ve ılık suyla karıştırın.

Bu karışımı 30 dakika boyunca dinlendirin.

Karışım tamamen soğuduktan sonra çam balını ilave edin.

Karışımı haftada 5 gün tüketebilirsiniz. Unutmayın, yaptığınız bu karışımı günde bir kez tüketebilirsiniz.