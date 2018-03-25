Astımdan kansere kadar deva: Kilosu tam 20 bin dolar

National Geographic Dergisi’nde yer verilen tırtıl mantarının öyküsünü BBC Dergi grubu da inceledi ve ortaya ilginç bilgiler çıktı. Çin’in güney kesimindeki dükkanlarda 2-3 cm uzunluğunda kuru tırtıl satıldığını görenler daha sonra tırtılın kafasındaki uzantılar ve onun lezzetiyle vazgeçilmez ve çok faydalı bir yiyecek bulduklarını düşünürler. Çinlilerin büyük bölümünün severek yediği ve ‘tanrının lütfu’ diye nitelendirdiği bu yiyecek ‘Çin tırtılı mantarı’ olarak anılan ilginç bir mantar türüdür. Hikayesi çok ilginç National Geographic dergisinde bu mantarın hikayesine yer veren Michael Finkel, "Dağın eteğinde insanlar ellerinin ve dizlerinin üzerinde mantarlı tırtıl arıyordu. Bir çift, topladıkları 30 tırtılı 90 dolara satmıştı. Oysa kaliteli tırtılların yarım kilosu şehirde 50 bin doları buluyordu" diye yazmıştı. Bu tırtıllar Tibet ve Himalayalar'da toplanır ve kafalarındaki uzantılar da Ophiocordyceps sinensis adlı mantardır. Bu mantar tırtılı ele geçirir, öldürür ve kafasından uzayıp yükselir.

Bu mantar, kışın bir böcek larva formundayken onun dolaşım sistemine girer. Mantarın iplikçikleri larvada hızlı şekilde büyür ve her şeyi kaplayan bir kabul oluşturur, o kadar ki tırtıl bu yüzden ölür. Kabuğu bir kozaya dönüşür ve sonraki sene yaz mevsiminde kurtçuğun üst kısmı yerden ot olarak çıkar. Toprak altında geçen iki seneden sonra, mantarın gövdesi, besin değeri ve biyolojik bileşim açısından yetişen diğer bitkiler kadar zengindir. Doğal tarih bakımından bu parazitlerin yetişmesi ilginçtir. Ancak Çinliler bu mantarı astımdan kansere her derde deva geleneksel ilaç olarak kullanır. Fiyatı çok yüksek Ayrıca tıpkı havyar ve mink kürk gibi bu mantar da sosyal statü göstergesi olarak görülür. Bu tırtılların kilosu siyah trüf mantarının on katına, en az 20 bin dolara satılıyor. Bu tırtıllardan çok yemek gerekmiyor. Zaten fiyatı da çok pahalı olduğu için insanlar bunları birer ikişer suda demlenmeye bırakıyor ya da hasta çorbalarına katıyor. Bu şekilde kaliteli bir-iki tırtılın fiyatı 10-15 doları buluyor.