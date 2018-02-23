Bütçesini düşünen vatandaşlar daha ucuz et yemek için araştırma yaparken, zaman zaman ortaya çıkan hilelerde kırmızı ette at ve eşek etinin en çok başvurulan yöntemler olduğu görülüyor.

At-eşek etine dikkat! Nasıl ayıracaksınız...

Kırmızı et fiyatlarının artmasıyla birlikte gıdalarda yapılan hileler de artmaya başladı!

1 / 8 Kırmızı et fiyatlarının artmasıyla birlikte gıdalarda yapılan hileler de artmaya başladı!A Bütçesini düşünen vatandaşlar daha ucuz et yemek için araştırma yaparken, zaman zaman ortaya çıkan hilelerde kırmızı ette at ve eşek etinin en çok başvurulan yöntemler olduğu görülüyor. Kırmızı et yediğini zanneden birçok kişi aslında sağlığını da tehlikeye atan at ve eşek etini yemek durumunda kalırken bazı yemek firmaları ve kasapların da buna alet olduğu ortaya çıktı.

2 / 8 Sağlığımızı kötü etkiliyor Ucuz fiyata satılan bu etler, kıyma, salam, sucuk olarak denetimsiz kasap ve marketlerde halkın karşısına çıkıyor, ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor, Peki siz birçok hastalığa davetiye çıkaran bu durumla karşı karşıya kalmamak için bu etleri nasıl ayırt edebiliriz.

3 / 8 Çoğu zaman bir uzmanın bile ayırt etmekte zorlandığı at ve eşek etini kırmızı etten nasıl ayırt edebilirsiniz? İşte birkaç püf noktası;

4 / 8 1) At-eşek eti ciğere yakın renktedir At ve eşek eti koyu kırmızı renkte olur, dana eti ise daha açık kırmızıdır. At eti özellikle hava ile temasa geçtiği zaman neredeyse ciğere yakın renk alır.

5 / 8 2) Lifleri çok serttir At etinin lifi çok serttir. Çiğnendiğinde sertliği anlaşılır. Ancak bazı sığır etleri de sert olabilir.

6 / 8 3) Yağı sarıdır At etinin yağı bayağı sarıdır. Ama buna paralel yine çok yağlı sığır ve dana etleri de sarı renk alabilir.

7 / 8 4) Tadında fark yoktur Tadında ise herhangi bir fark yoktur. Yemeklerde sos ve baharatlarla hazırladıkları için ayırt etmek daha zor. Mesela Avrupa'da at eti çok değerli ve pahalı. Türkiye'de ise öyle bir alışkanlık yok. Dolayısıyla tüketicilerin böyle bir ayrıma varmaları çok sınırlı.