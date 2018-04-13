Ayak şeklinde turp yılan şeklinde biber: Biz neler yiyoruz böyle!

Yediğimiz, içtiğimiz her şeyde hormon var lafını destekleyen görüntüler var karşınızda.
Sıradanlıktan kurtulmuş 5 enteresan gıda
Ayak şeklinde turp yılan şeklinde biber! Allah'ım biz neler yiyoruz böyle...
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Kasenin içinde oturan dertli havuç
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Sevdiklerini kucaklamaya hazır bir patlıcan
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Ortadan ikiye kesildikleri için korkan biberler
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Anneciğini kucaklayan yavru havuç
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Acısı bir yana yılan şeklini almış korkunç biber
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Portakal mı yoksa limon mu olmaya karar verememiş bir meyve
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