YEMEK

Ayak şeklinde turp yılan şeklinde biber: Biz neler yiyoruz böyle!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Şu görüntülerden sonra yediklerimizi bir kez daha sorguladım gerçekten.

Yediğimiz, içtiğimiz her şeyde hormon var lafını destekleyen görüntüler var karşınızda.

Sıradanlıktan kurtulmuş 5 enteresan gıda

Ayak şeklinde turp yılan şeklinde biber! Allah'ım biz neler yiyoruz böyle...

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Kasenin içinde oturan dertli havuç

Kasenin içinde oturan dertli havuç
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Sevdiklerini kucaklamaya hazır bir patlıcan

Sevdiklerini kucaklamaya hazır bir patlıcan
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Ortadan ikiye kesildikleri için korkan biberler

Ortadan ikiye kesildikleri için korkan biberler
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Anneciğini kucaklayan yavru havuç

Anneciğini kucaklayan yavru havuç
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Ayakları şişmiş

Ayakları şişmiş
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Acısı bir yana yılan şeklini almış korkunç biber

Acısı bir yana yılan şeklini almış korkunç biber
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Portakal mı yoksa limon mu olmaya karar verememiş bir meyve

Portakal mı yoksa limon mu olmaya karar verememiş bir meyve
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Anahtar Kelimeler:
mynet yemek hormonlu gıdalar

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