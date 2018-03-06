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Ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Diyetler çoğu kadın için günlük hayatın rutinidir. O kadar çok diyet çeşidi vardık ki, bazen hangisini seçeceğimiz konusunda kararsız kalır, bazen de uygulamaya başladıktan kısa süre sonra hemen bırakırız. Ancak iddia ediyoruz, bu haşlanmış limon diyetinin hem sağlığınıza inanılmaz faydası olacak hem de bir ayda 20 kilo vermenizi sağlayacak.

Son dönemlerin moda diyetleri arasında gösterilen haşlanmış limon diyeti, güne zinde başlamanızı sağlayacak, sizi daha enerjik hissettirecek. Sınırsız C vitamini kaynağı olan limon işin içinde olunca buna inanmak zor olmaz tabiki ancak bu diyetin nasıl yapıldığını ve faydalarını öğrenince hemen uygulamaya başlayacaksınız.

Ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

Diyetler çoğu kadın için günlük hayatın rutinidir. O kadar çok diyet çeşidi vardık ki, bazen hangisini seçeceğimiz konusunda kararsız kalır, bazen de uygulamaya başladıktan kısa süre sonra hemen bırakırız. Ancak iddia ediyoruz, bu haşlanmış limon diyetini

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Ayda 20 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

Ayda 20 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti
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Haşlanmış limon diyeti ile kısa süre içinde vücudunuzda eksik olan vitaminleri alabilir, zayıflayabilir ve sağlığınızın en zirve günlerini yaşayabilirsiniz.

Haşlanmış limon diyeti ile kısa süre içinde vücudunuzda eksik olan vitaminleri alabilir, zayıflayabilir ve sağlığınızın en zirve günlerini yaşayabilirsiniz.
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Haşlanmış limon ile kür hazırlama

Haşlanmış limon ile kür hazırlama
Malzemeler 5 adet limon, 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil
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Hazırlanışı:

Hazırlanışı:
Öncelikle, limonların kabuklarını soyup suyunu sıkın. Posa ve kabuklarını daha sonra kullanacağınız için bir kenarda saklayın. Daha sonra blender'da zencefil ve sarımsakları ezin. Ardından 2 litre suyu kaynatın. İçine de sıktığınız limon suyunu ve blendırda ezdiğiniz sarımsak ve zencefilleri ekleyip hepsini karıştırın. Bu karışımı 10 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız bu kürü her sabah aç karna bir bardak tüketin.
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Haşlanmış limonun faydaları

Haşlanmış limonun faydaları
Güne bu şekilde başlamanın faydalarını kısa zaman içinde hissedeceksiniz. Midenize zarar vermez, aç karna rahatlıkla tüketebilirsiniz, limondaki mineraller mideyi rahatlatır. Vücudu besler, bağırsaklardaki bakterileri yok eder, hücrelerin tamamen yenilenmesine olanak sağlar. Vücuda detox etkisi yapar ve gün içinde ihtiyacımız olan enerjiyi karşılamanızı sağlar, enerji depolar.
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Sindirim sistemini güçlendirir

Sindirim sistemini güçlendirir
Limonun içerisinde bulunan C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir vücudunuzu beslerken, yağ yakımını etkin bir şekilde hızlandırır böylece zayıflamaya katkı sağlar. Vücudu mikroplardan arındırır. Ödeme karşı etkilidir. Her sabah içeceğiniz bir bardak ile safra kesesinin ve gastrointestinal sisteminin uyarılmasını sağlar.
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Anahtar Kelimeler:
diyet yemek

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