Azim dolu bir hikaye: 382 gün hiçbir şey yemedi ve...

Fazla kilolardan kurtulmak, fit görünmek için sık sık diyet yapmak çoğumuzun hayatında bir rutin haline gelmiştir.

Verilmeyen kilolar ve diyetlerle ilgili çok farklı hikayeler duyar, bazılarını da “nasıl gerçekleşti” diyerek şaşırarak dinleriz. Ancak bu hikayelerden hiçbiri İskoç Angus Barbieri’nin ki kadar hem ölümcül hem de mucizevi olmamıştır.

Kilo vermenin anlamını değiştirecek Angus Barbieri’nin hikayesi tam anlamıyla çok başka ve baştan sona mucize.

Ağır obez teşhisi

1973 yılında yayından bir tıp dergisinden günümüze uzanan hikaye doktorların Barbieri’ye önerdiği ilginç diyeti kabul etmesiyle başlıyor. O zaman 27 yaşında bir genç olan Angus, zayıflamaya karar vererek doktorların yolunu tuttu.

“Birkaç günden fazla sürmez” dediler

İlk teşhiste Barbieri’in ağır obez olduğuna karar verildi. 207 kilo olan Barbieri aç kalabileceğini söylese de doktorlar deneyimlerinden de yola çıkarak “bunun birkaç günden fazla süremeyeceğini” söylediler.

Bu diyete göre Barbieri diyet süresince hiçbir şey yemeyecek vücuduna potasyam ve sodyum ilaveleri ile vitamin takviyesi yapılacaktı.

Zaman ilerledikça Angus Barbieri hiç pes etmedi, gününün tamamını neredeyse hastanede geçirir oldu.

Kahve, çay, köpüklü su

Ancak zaman geçtikçe riskin de artmasıyla birlikte doktorlar Barbieri’yi hastanede gözetim altına aldı. Angus Barbieri’ye düzenli kan testleri ve check-up yapıldı aynı zamanda vitamin ve sodyum takviyeleri başladı.

Barbieri yemek yemedi ve içtiği her şeyin de kalorisiz olması gerektiği için sadece kahve, çay ve köpüklü su ile beslendi.

Nihayet hedefine ulaştı

Barbieri 392. Günün sonunda tam da hedefi olan 80 kiloya ulaştı. Barbieri, tam 127 kilo vermişti. Beş senenin sonunda da düzenli beslenmeyle beraber 89 kilo olarak sağlıklı bir görünüme kavuştu.

Diyet sonrası ilk kahvaltı

Kendisinin söylediğine göre, uzun süre aç kaldığı için yemeğin tadını unutmuştu. İlk kahvaltısı haşlanmış yumurta, tereyağlı bir dilim ekmek ve bir fincan siyah kahveden oluşuyordu. Ancak Barbieri yumurtayı yedikten sonra “Bu bana yetti.” diyerek kalanları yememişti.