Baharatları taze ve uzun süre saklamanın püf noktaları

Öğütülmüş baharatların raflarda ne kadar durduğunu bilmek pek kolay olmaz. Uzun süre rafta kalır ancak bu dönemde doku, lezzet ve aromasını kaybederler.

Baharatları tane olarak alıp evinizde öğüttüğünüzde daha iyi korunduğunu bilmenizde fayda var. Çünkü baharata tadını veren, öğütüldüğünde ortaya çıkan yağdır. Baharatlar uzun süre durursa bu yağ etkisini kaybedebilir.

Baharatların tazeliğini nasıl koruruz?

Baharatlar hava geçirmez kavanozlarda veya baharatlıklarda saklanmalıdır. Hava ile temasın kesilmesi çabuk bozulmalarını önler, daha uzun süre taze kalmalarını sağlar.

Çoğumuzun yaptığı bir hata ise kolay erişilebilir olması açısından baharatları ocağın kenarında tutmaktır. Burada nem, sıcaklık ve ışığa maruz kalan baharatlar tadını çok daha çabuk kaybeder. Kapalı bir çekmecede tutmak daha akıllıca olacaktır.

Işıktan ve ısıdan uzak tutun: Baharatlar nemli ve sıcak ortamlarda çabucak bozulur. Serin ve kapalı yerde saklamak en uygun olandır. Isı baharatın bozulmasına neden olabilir. Eğer uygunsa baharatlarınızı buzdolabında saklamak gerekir. Evinizdeki en seri ve en kuru yer baharatlar için en uygun yerdir.