Bahse Girerim Hayatında Böyle Bir Yiyecek Duymadın!

Yumurta sevenler parmak kaldırsın! Peki ya haşlanmış yumurta sevenler? Ben severim. 685 gün süren Okyanusya ve Güney Asya seyahatimde çokça yedim. Hayat kurtarıcı benim için.

Peki ya siz hiç içerisinde civciv varken haşlanmış yumurta yemeye ne dersiniz?

Cevabınız net bir hayır ise sizden faklı düşünenler milletler olduğun bilin.

İçinde neredeyse gün ışığını görmeye hazır civcivlerin olduğu ördek ve tavuk yumurtalarının kuluçkadan alınıp haşlanmasıyla hazırlanan Balut, Kamboçya’da oldukça gözde bir lezzet. Ayrıca Filipinler, Vietnam’da da yaygın olduğu gibi Malezya, Laos ve Çin’de de yerel halk seviyor ve tüketiliyor.

Kamboçya’nın güney kıyısında yer alan Sihanoukville şehrinde, sahilde otururken yeni tanıştığım Linda’nın sipariş vermesiyle ben de balut ile yakından tanıştım. Zaman zaman Baloot, Baalut, Baluge olarak da telaffuz edilen bu ilginç yumurtanın, erken ve geç olarak adlandırılan iki türlüsü var. Erken olanlarda embriyo henüz küçükken, geç olanlarında ise embriyo neredeyse civciv iken yumurtaların haşlanmasıyla elde ediliyor. Filipinler’de daha çok henüz civcivde tüyler, gaga ve kemiklerin gelişmemiş olduğu 17 günlük olduğu yumurtalar tercih ediliyor. Vietnam’da ise 19-21 günlük olanlar daha gözde.

Güney Asya’da evlerde nerdeyse yemek yiyen yok.

Hemen her şey sokakta tezgahlarda pişiriliyor. Sokak satıcıları tarafından hazırlanıp satılan bu yumurtalar bir atıştırmalık olarak tüketiliyor. Beş çayındaki kurabiye niyetine gibi.

Satıcılar içerisindeki civcivlerin olgunluğunu müşteriye gösterebilmek için bazı yumurtaların üst kapakları açıkta satılıyor. Kesmece karpuzun gösterilmesi gibi aynen. Kamboçya'da pong tia koon olarak adlandırılan balut, yumurtalar henüz kabuğu sıcakken, genellikle tuz, sirke ve karabiber karışımı olan küçük bir garnitürle sunuluyor. Civciv ise sarımsaklı biber soslarına bandırılarak yeniyor. Bizde midye dolmanın bira ile tüketilmesi gibi burada da balut&bira birbirini tamamlıyor. Her alan birkaç tane birden alıyor.

Halk bunun sağlığa faydalı ve aynı zamanda afrodizyak olduğuna inanıyor.

Kısmen bir vejetaryen olan ve mecbur kalmadıkça pek de et yemeyen ben her şeyi bilmeliyim edasıyla daha çok içerisindeki sarı ve beyaz şeyleri yedim. Tadı bildik haşlanmış yumurta tadından farklı değildi.

Kimlere iğrenç geldi bu? Sofranızda tavuk eksik etmeyenlerin fikirlerini merak ediyorum.

Bu yeme alışkanlığına bir kültür farkı diye bakmak nasıl olur sizce?

Ne dersiniz?