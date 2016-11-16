YEMEK

Bahse Girerim Hayatında Böyle Bir Yiyecek Duymadın!

Bahse Girerim Hayatında Böyle Bir Yiyecek Duymadın!

Bahse Girerim Hayatında Böyle Bir Yiyecek Duymadın!

Yumurta sevenler parmak kaldırsın! Peki ya haşlanmış yumurta sevenler? Ben severim. 685 gün süren Okyanusya ve Güney Asya seyahatimde çokça yedim. Hayat kurtarıcı benim için.

Peki ya siz hiç içerisinde civciv varken haşlanmış yumurta yemeye ne dersiniz?

Cevabınız net bir hayır ise sizden faklı düşünenler milletler olduğun bilin.

İçinde neredeyse gün ışığını görmeye hazır civcivlerin olduğu ördek ve tavuk yumurtalarının kuluçkadan alınıp haşlanmasıyla hazırlanan Balut, Kamboçya’da oldukça gözde bir lezzet. Ayrıca Filipinler, Vietnam’da da yaygın olduğu gibi Malezya, Laos ve Çin’de de yerel halk seviyor ve tüketiliyor.

Kamboçya’nın güney kıyısında yer alan Sihanoukville şehrinde, sahilde otururken yeni tanıştığım Linda’nın sipariş vermesiyle ben de balut ile yakından tanıştım. Zaman zaman Baloot, Baalut, Baluge olarak da telaffuz edilen bu ilginç yumurtanın, erken ve geç olarak adlandırılan iki türlüsü var. Erken olanlarda embriyo henüz küçükken, geç olanlarında ise embriyo neredeyse civciv iken yumurtaların haşlanmasıyla elde ediliyor. Filipinler’de daha çok henüz civcivde tüyler, gaga ve kemiklerin gelişmemiş olduğu 17 günlük olduğu yumurtalar tercih ediliyor. Vietnam’da ise 19-21 günlük olanlar daha gözde.

Güney Asya’da evlerde nerdeyse yemek yiyen yok.

Hemen her şey sokakta tezgahlarda pişiriliyor. Sokak satıcıları tarafından hazırlanıp satılan bu yumurtalar bir atıştırmalık olarak tüketiliyor. Beş çayındaki kurabiye niyetine gibi.

Satıcılar içerisindeki civcivlerin olgunluğunu müşteriye gösterebilmek için bazı yumurtaların üst kapakları açıkta satılıyor. Kesmece karpuzun gösterilmesi gibi aynen. Kamboçya'da pong tia koon olarak adlandırılan balut, yumurtalar henüz kabuğu sıcakken, genellikle tuz, sirke ve karabiber karışımı olan küçük bir garnitürle sunuluyor. Civciv ise sarımsaklı biber soslarına bandırılarak yeniyor. Bizde midye dolmanın bira ile tüketilmesi gibi burada da balut&bira birbirini tamamlıyor. Her alan birkaç tane birden alıyor.

Halk bunun sağlığa faydalı ve aynı zamanda afrodizyak olduğuna inanıyor.

Kısmen bir vejetaryen olan ve mecbur kalmadıkça pek de et yemeyen ben her şeyi bilmeliyim edasıyla daha çok içerisindeki sarı ve beyaz şeyleri yedim. Tadı bildik haşlanmış yumurta tadından farklı değildi.

Kimlere iğrenç geldi bu? Sofranızda tavuk eksik etmeyenlerin fikirlerini merak ediyorum.

Bu yeme alışkanlığına bir kültür farkı diye bakmak nasıl olur sizce?

Ne dersiniz?

Okuyucu Yorumları28 yorum
  • 492 Oy
    Bok yesinler
    CEVAP VER
  • 448 Oy
    İğrençliği bir yana bıraksak bile acaba böyle bir şey etik mi? Yani yaşayan canlı bir yavruyu sırf zevk ve damak tadı adına diri diri haşlamak ne kadar ahlaka dine insanlığa uygun düşer.
    CEVAP VER
  • 326 Oy
    islamda hiç bir canlı canlı yakılamaz pire bile hayvanın acı çekmesi vicdanı nasırlaşmış insanların sofrasına yakışır
    CEVAP VER
  • 152 Oy
    @ates_49 he kardes islam dini gibisi varmi canli civciv yemez ama canli canli insani koyun keser gibi keser,
    CEVAP VER
  • 215 Oy
    günah değilmiiiiii
    CEVAP VER
  • 166 Oy
    Hayır buna kültür farkı değil müslüman pazarında salyangoz satmak denir,
    CEVAP VER
  • 18 Oy
    @koylu20 her ne kadar sen söyleyememiş olsanda kaygılanma, biz anladık.
    CEVAP VER
  • 57 Oy
    Sonra niye deprem oldu niye tusinami oldu diye sormasınlar
    CEVAP VER
  • 55 Oy
    Yemesinin igrenc olup olmadigini gectim once yazik gunahtir ya
    CEVAP VER
  • 47 Oy
    Midem agzima geldi. Su uzak dogu insaninda da ne mide var arkadas
    CEVAP VER
  • 46 Oy
    iğrenç
    CEVAP VER
  • 18 Oy
    En azından inancımıza göre yenmemesi gerekir
    CEVAP VER
  • 17 Oy
    Hayır buna kültür farkı değil müslüman pazarında salyangoz satmak denir, anladınız değil mi
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    İşte benim kalbi merhamet ve insanlıkla dolu türk halkımın yorumları budur.Bu türkdür işte.Asil türk soyu ve vicdanı budur.Sizlerle aynı ırkın evladı olduğum için gurur duyuyorum sevgili kardeşlerim...
    CEVAP VER
  • 8 Oy
    siz de tavuğu kesip yiyorsunuz çok mu iyi aynı şeyin turuncusu buda :)
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    Bu bölgenin insanları böyle vahşetle oluşturdukları herşeyi yiyorlar.Örneğin köpekleri dövmek sonra öldürmek,ahtapotu canlı yutmak,böceği kızartmak v.b Böyle beslenen insanlarda vicdan ve insani değerlerin olacağına da inanmam.Yani kimyalarında vahşet oluşmuştur.
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    Eğer 17. günden önce kalbi oluşmuşsa bir canlıyı katlettikleri için Kıyamet Günü hesap veremeyecekler !!
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    bu ne kadar kültür farkı da olsa canlı canlı hiç bir mahluk pişirilmesi İslamda caiz değildir. bu nedenle bu geleneği kınıyorum.
    CEVAP VER
  • 3 Oy
    ALAYINI KILIÇTAN GEÇİRMELİ .
    CEVAP VER
  • 3 Oy
    Bunlar cehennemde bile yer bulamazlar
    CEVAP VER
  • 3 Oy
    cehennem onlar için var
    CEVAP VER
  • 3 Oy
    zaten ne cıkıyorsa bu mikrop cinli milletinden cıkıyor
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    Bir tek bizim insanımızda böyle vahşilik ve yamyamlık yok bizim insanımız bambaşka gerçekten temiz kalpli ve iyi niyetli insanımızı seviyorum.
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    zehir zıkkım yiğin ya herşeyin normali varken nedir bu... bir civcivle bir kişi bile doymaz ama bir tavukla bir aile rahat rahat doyar
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    açıkta ne görürlerse onu yiyor bunlar dikkat edelim
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    Asya ülkesinden biri olduğunu tahmin etmek hiç zor olmadı nerde iğrençlik pislik onlar orda
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    Bunlar yakinda birbirlerini yer yamyamdan bozma herifler
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Allahım kıyamet kopsun artık ya rab bitir artık
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Sütünde şifa buldu sonrasında çiftlik kurdu! Sütünde şifa buldu sonrasında çiftlik kurdu!
2 Bu zamana kadar kimse bilmiyordu: Canan Hoca kelle paçanın faydasına bir yenisini daha ekledi! Bu zamana kadar kimse bilmiyordu: Canan Hoca kelle paçanın faydasına bir yenisini daha ekledi!
3 Makarna yiyerek nasıl kilo verilir? Makarna yiyerek nasıl kilo verilir?
4 Kızartma yaparken tavaya ekmek içi atmayı unutmayın! Neden mi? Kızartma yaparken tavaya ekmek içi atmayı unutmayın! Neden mi?
5 İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu! İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu!
6 İşkembenin Faydaları Nelerdir? İşkembenin Faydaları Nelerdir?

Haftanın En İyileri

1 Kanser hastası kadının denemediği tedavi kalmadı, şifayı zerdeçalda buldu Kanser hastası kadının denemediği tedavi kalmadı, şifayı zerdeçalda buldu
2 Market rafları zehir saçıyor! Market rafları zehir saçıyor!
3 Bazılarını ilk kez duyduk! İşte libido artıran besinler Bazılarını ilk kez duyduk! İşte libido artıran besinler
4 Japonya'nın öldüren pirinç kekleri Japonya'nın öldüren pirinç kekleri
5 Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz? Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz?
6 Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor
Keşfet

Sütünde şifa buldu sonrasında çiftlik kurdu!

Keşfet

Bu gıdalara dikkat! Boy uzatıyorlar

Keşfet

Katırtırnağı adını duydunuz mu? Mucizevi sarışının inanılmaz faydaları

Keşfet

Ünlü aşçılardan alınan 15 pişirme önerisi

Tarifler

Kuru yufkalı ya da yumurtalı: Sucuk içi tarifi

Tarifler

Biraz tuzlu, biraz tatlı: Tatlı tuzlu kaçamaklar

Keşfet

Bu zamana kadar kimse bilmiyordu: Canan Hoca kelle paçanın faydasına bir yenisini daha ekledi!

Keşfet

Makarna yiyerek nasıl kilo verilir?

Keşfet

Kızartma yaparken tavaya ekmek içi atmayı unutmayın! Neden mi?

İçerik

Kitre ya da geven balını duydunuz mu! Okuyun ve kullanmaya çalışın

İçerik

Türkiye'nin yeni tanıştığı baharat! Lezzetin adı MUSKAT

İçerik

Bunları yiyin diyetinizin ikinci gününde pes etmeyin

İçerik

Kanser hastası kadının denemediği tedavi kalmadı, şifayı zerdeçalda buldu

İçerik

Zayıflamak isteyenler bu çayı pas geçmeyin

İçerik

Çiğken zehirlidir, haşlamadan yemeyin