Balı peteğiyle yemeyin, süzme bal tüketin

Avrupa’da özellikle süzme bal tüketimi yaygınken Türkiye’de ise petek bal daha fazla rağbet görmektedir. Ancak uzmanlara göre petek bal tüketimi insan sağlığı açısından pek uygun değildir.

Balın içeriğinde ne var?

Balın içeriğinde, %17,1 su, %82,4 karbonhidrat ve %0,5 proteinler, aminoasitler ile niasin, riboflavin ve pantotenik asit gibi vitaminler, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum ve çinko gibi mineraller bulunur.

Balmumunun içeriğinde ise esterler, yağ asitleri, yüksek alkoller, az miktarda yüksek moleküllü hidrokarbonlar gibi çeşitli yağla bulunur.

Bal peteğini tüketmeyin

Özellikle Anadolu’da petekli, kovan balların daha sağlıklı olduğu düşünülerek bu şekilde tüketim daha yaygındır. Ancak petek balın muhafaza edildiği toplandığı bir kaptır. Petek yapımında ise bal mumu kullanılır. Sanayi üretimi olan balmumunun insan sağlığı için hiçbir besleyici değeri bulunmamaktadır.

Petek tüm toz toprağı ve doğadaki kimyasalları emen bir ürün olduğu için de faydalı değildir.