YEMEK

Balı peteğiyle yemeyin, süzme bal tüketin

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ | 13.01.2018 02:57 | Son Güncelleme

Doğanın insana sunduğu mucize besin bal, içerisinde birçok vitamin, mineral ve protein bulundurur. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde önemli bir yere sahip olan ve üst solunum yolu hastalıklarının doğal ilacı kabul edilen balın her yaştaki insan için faydası saymakla bitmez.

Balı peteğiyle yemeyin, süzme bal tüketin

Avrupa’da özellikle süzme bal tüketimi yaygınken Türkiye’de ise petek bal daha fazla rağbet görmektedir. Ancak uzmanlara göre petek bal tüketimi insan sağlığı açısından pek uygun değildir.

Balın içeriğinde ne var?

Balın içeriğinde, %17,1 su, %82,4 karbonhidrat ve %0,5 proteinler, aminoasitler ile niasin, riboflavin ve pantotenik asit gibi vitaminler, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum ve çinko gibi mineraller bulunur.

Balmumunun içeriğinde ise esterler, yağ asitleri, yüksek alkoller, az miktarda yüksek moleküllü hidrokarbonlar gibi çeşitli yağla bulunur.

Bal peteğini tüketmeyin

Özellikle Anadolu’da petekli, kovan balların daha sağlıklı olduğu düşünülerek bu şekilde tüketim daha yaygındır. Ancak petek balın muhafaza edildiği toplandığı bir kaptır. Petek yapımında ise bal mumu kullanılır. Sanayi üretimi olan balmumunun insan sağlığı için hiçbir besleyici değeri bulunmamaktadır.

Petek tüm toz toprağı ve doğadaki kimyasalları emen bir ürün olduğu için de faydalı değildir.

Suda çözünmeyen ve yaklaşık 67.5ºC’de eriyebilme özelliğine sahip balmumu, yaklaşık 37ºC sıcaklığa sahip midede hiçbir değişime uğramadan, erimeden ve vücutta hiçbir işe yaramadan bağırsaklar yolu ile vücut dışına atılır.

Balmumu, arılarda rastlanan bakteri ve fungus hastalıklarının sporlarını ayrıca hastalık ve zararlılara karşı kullanılan akarisit ve insektisit ile tarımda kullanılan tüm zehirli kimyasal ilaç kalıntılarını içerebilmektedir.

Petek balın analizi sağlıklı yapılamaz.

Doğal sanılan petekli ballarda arıcının arılarını hastalıklardan korumak için bilinçsizce verdiği antibiyotikler de bulunabilmektedir.

Petek üreten bazı firmaların, hazır petek hazırlarken petrol türevi olan maddeleri kullanmaları ve sağlıksız atölyelerde üretim yapmaları da petek bal tüketimi yapmamak için belirtilen nedenlerden biridir.

Yine bazı petek üreten fabrikaların saf mum bulamayınca mum içine parafin veya iç yağı kattığı da gelen bilgiler arasındadır.

Peteklerin bir sonraki sene de kullanılabileceği düşüncesi ile korumak için naftalin kullanıldığı iddiaları da korkutan bir söylemdir.

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Anahtar Kelimeler:
petek bal yemek

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
uzmanlar acikladiysa bakanlik neden bu tv lerde milletin sattigi ballara otlara coplere el atmiyor adamlar tv de otunan copunen milleti si..yor yok zayiflatiyor yok kuş kaldiriyor bakanlik ta uyusun bakalim biraz daha
içinde bal var diye sağlıklı zannedilen, doğallık sembolü saçmalık
Balmumu sanayi üretimi değildir. 1 gramını dahi yapamazlar. Arıların yaptığı mum ısıl işlemlerle şekillendirilir.
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