Balığın kılçığı, kuyruğu ve kafasını sakın atmayın

Kanserden beyin fonksiyonlarına, dişlerden kemiklere kadar insan vücuduna sayısız faydaları bulunan balık sağlıklı bir vücut için olmazsa olmazlardandır.

Haftada iki kez omega 3 açısından zengin sağlıklı protein kaynağı balık tüketmek gerektiğini belirten uzmanlar bebeklerde; otizm, hiperaktivite, dikkat eksikliği gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, üstelik balığın kafası, kuyruğu ve kılçığı da kalsiyum açısından oldukça zengindir ve atılmaması gereken bölümleridir.

Balığın pullarının yüksek oranda kalsiyum ve fosfat içerdiğini belirten Japon bilim adamları, eklem ağrıları ve cilt yumuşaklığı için balık pullarının bulunmaz bir ilaç olduğunu belirtiyor.

Türkiye’de balık tüketimi çok yetersiz

Türkiye’de balık tüketimi yıllık 8 kg düzeyinde. Oysa bu sayı dünya genelinde 16, Avrupa’da ise 22 kg düzeyindedir. Yani 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde ne yazık ki bu zengin protein kaynağından yeteri kadar yararlanamıyoruz.

Balığın sağlığımıza faydaları

Vücut direncini artırır, ALS Hastalığı'nda bağışıklığı güçlendirecek besinler arasındadır.

Özellikle hamilelikte ve kemik erimesinde (Osteoporoz) çok faydalıdır.

Sağlıklı bir cilt ve saç için gerekli protein, vitamin ve mineraller balıkta yeterince bulunur.

Büyüme çağındaki çocukların boylarının daha hızlı uzamasına katkı sağlar.

Dengeli bir beslenme düzeninde tüketildiğinde kilo vermenize yardımcı olur.

Güçlü tırnaklara sahip olmanıza yardımcı olur.

Depresyona karşı büyük fayda sağlar. Depresyona yakalanma ihtimalini yüzde 17’ye kadar azaltır.

Yüksek tansiyonu düşürmede etkilidir.

Düzenli balık yiyen büyüme çağındaki çocukların boyları çok daha hızlı ve sağlıklı uzar.

Retina, beyin ve sperm hücrelerinin tam olarak çalışmalarını sağlar.

İyi kolesterolü (HDL) arttırır.

Kalp krizi riskini yarı yarıya azaltır

Sinirleri koruyarak migren ataklarını azaltmaya yardımcı olur.