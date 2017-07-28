YEMEK

Basurun Çaresini Uzakta Aramayın: Mucize Çöpe Attığımız Patlıcanın Saplarındaymış

Basurun Çaresini Uzakta Aramayın: Mucize Çöpe Attığımız Patlıcanın Saplarındaymış

Basurun Çaresini Uzakta Aramayın: Mucize Çöpe Attığımız Patlıcanın Saplarındaymış

Birçok kişinin korkulu rüyası haline gelen hemoroid (basur), tedavi aşamasında da oldukça acılı geçen bir hastalık. Dört mevsim elimizin altında olan bu sebze hemoroidin çaresiymiş de haberimiz yokmuş :) Peki patlıcanın yeşil sapı bu aşamada nasıl kullanılır? İşte kürün tüm detayları...

Sağlıklız beslenme, yanlış uygulanan diyetler, aşırı kilo bu rahatsızlığın temel sebebi. Çözümü için birçok yöntem sunulsa da en etkilisi patlıcan kürü oluyor. Bu etkili ve doğal yöntemi uygulamak son derece basit. Üstelik hem ulaşılabilir hem de gerçekten etkili

Ameliyattan korkuyorsanız öncesinde bu kürü denemenizde fayda var. Son yıllarda popüler olan doğal tedavi yöntemi için yapılması gerekenler:

Malzemeler:

10 adet patlıcanın yeşil sapı (çürük olmamasına özen gösterin)
12 bardak su

Hazırlanışı:

patlican

Taze patlıcan saplarını 12 bardak suyun içerisinde kaynatın.

Karışım kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve kısık ateşta yaklaşık 20 dakika daha kaynatın.

20 dakikanın sonunda ocaktan alın ve tencereyi ağzı kapalı bir şekilde bekletin. (Kesinlikle ağzını açmamanız gerekece)

Tencere kendi kendine soğuduktan sonra kapağını açın ve suyu süzün. Elde ettiğniz karışımı buzdolabında saklayın.

Günde 2 defa aç karnına bir su bardağı tüketin.

Patlıcan kürünü 5 gün boyunca uygulayın. Bu süreçte bazı gıdalardan uzak durmanız gerekecek:

Bulgur
Çilek
*Turşu

  • Acı biber, pul biber, isot
  • Domates
  • Sirkeli yiyecekler

5 gün boyunca uygulayacağınız doğal tedavinin ardından normal beslenmeye dönebilirsiniz. Ancak bu besinleri sıklıkla tüketmemekte fayda var. Çünkü bu besinler hemoroidi tetikleyen, ağrıları artıran etkilere sahip.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor... Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor...
2 Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları
3 Domatesi asla çiğ tüketmeyin! Neden mi? Domatesi asla çiğ tüketmeyin! Neden mi?
4 Bu gıdalara dikkat! Boy uzatıyorlar Bu gıdalara dikkat! Boy uzatıyorlar
5 Bir avuç yetiyor: Cinsel gücün kaynağı işte bu kırmızı meyve Bir avuç yetiyor: Cinsel gücün kaynağı işte bu kırmızı meyve
6 Aklımızda deli sorular: Unla kızarmış balık kanserojen mi? Aklımızda deli sorular: Unla kızarmış balık kanserojen mi?

Haftanın En İyileri

1 Kızartma yaparken tavaya ekmek içi atmayı unutmayın! Neden mi? Kızartma yaparken tavaya ekmek içi atmayı unutmayın! Neden mi?
2 Bunları yiyin diyetinizin ikinci gününde pes etmeyin Bunları yiyin diyetinizin ikinci gününde pes etmeyin
3 Kanser hastası kadının denemediği tedavi kalmadı, şifayı zerdeçalda buldu Kanser hastası kadının denemediği tedavi kalmadı, şifayı zerdeçalda buldu
4 Market rafları zehir saçıyor! Market rafları zehir saçıyor!
5 İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu! İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu!
6 İşkembenin Faydaları Nelerdir? İşkembenin Faydaları Nelerdir?
Tarifler

Bal kabaklı daha da nefis: Tahinli çıtır rulo tarifi

Keşfet

Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin!

Keşfet

Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor...

Keşfet

Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz

Keşfet

Limonları dondurarak kullanın faydasına şaşıracaksınız!

Keşfet

Havuç şişmanlatır mı! Havucu çiğ mi, pişirerek mi yemeliyiz?

Keşfet

Bu kürü gece tüketin sabaha kadar bel yağlarınızı eritin!

Keşfet

Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları

Keşfet

Kestanenin kabuğu en kolay şekilde nasıl soyulur?

Keşfet

Domatesi asla çiğ tüketmeyin! Neden mi?

Keşfet

Sütünde şifa buldu sonrasında çiftlik kurdu!

Keşfet

Bu gıdalara dikkat! Boy uzatıyorlar

Keşfet

Katırtırnağı adını duydunuz mu? Mucizevi sarışının inanılmaz faydaları

Keşfet

Ünlü aşçılardan alınan 15 pişirme önerisi

Tarifler

Kuru yufkalı ya da yumurtalı: Sucuk içi tarifi