Basurun Çaresini Uzakta Aramayın: Mucize Çöpe Attığımız Patlıcanın Saplarındaymış

Birçok kişinin korkulu rüyası haline gelen hemoroid (basur), tedavi aşamasında da oldukça acılı geçen bir hastalık. Dört mevsim elimizin altında olan bu sebze hemoroidin çaresiymiş de haberimiz yokmuş :) Peki patlıcanın yeşil sapı bu aşamada nasıl kullanılır? İşte kürün tüm detayları...

Sağlıklız beslenme, yanlış uygulanan diyetler, aşırı kilo bu rahatsızlığın temel sebebi. Çözümü için birçok yöntem sunulsa da en etkilisi patlıcan kürü oluyor. Bu etkili ve doğal yöntemi uygulamak son derece basit. Üstelik hem ulaşılabilir hem de gerçekten etkili

Ameliyattan korkuyorsanız öncesinde bu kürü denemenizde fayda var. Son yıllarda popüler olan doğal tedavi yöntemi için yapılması gerekenler:

Malzemeler:

10 adet patlıcanın yeşil sapı (çürük olmamasına özen gösterin)

12 bardak su

Hazırlanışı:

Taze patlıcan saplarını 12 bardak suyun içerisinde kaynatın.

Karışım kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve kısık ateşta yaklaşık 20 dakika daha kaynatın.

20 dakikanın sonunda ocaktan alın ve tencereyi ağzı kapalı bir şekilde bekletin. (Kesinlikle ağzını açmamanız gerekece)

Tencere kendi kendine soğuduktan sonra kapağını açın ve suyu süzün. Elde ettiğniz karışımı buzdolabında saklayın.

Günde 2 defa aç karnına bir su bardağı tüketin.

Patlıcan kürünü 5 gün boyunca uygulayın. Bu süreçte bazı gıdalardan uzak durmanız gerekecek:

Bulgur

Çilek

*Turşu

Acı biber, pul biber, isot

Domates

Sirkeli yiyecekler

5 gün boyunca uygulayacağınız doğal tedavinin ardından normal beslenmeye dönebilirsiniz. Ancak bu besinleri sıklıkla tüketmemekte fayda var. Çünkü bu besinler hemoroidi tetikleyen, ağrıları artıran etkilere sahip.