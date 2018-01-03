Bazılarını ilk kez duyduk! İşte libido artıran besinler

Bu gıdalar libidoyu artırıyor

1 / 25 Hem erkekler hem de kadınlar, yetişkinlik dönemlerinde bir noktada libido eksikliği kurbanı olabiliyor. Opioidler, antipsikotik ilaçlar, kanser tedavileri, değişen hormonlar cinsel sağlığınıza da zarar verebiliyor. Flower, cinsel ilişkiye renk getirecek bazı gıdaları tüketmenin önemli olduğunun altını çiziyor.

2 / 25 BESLENME LİBİDOYU NASIL ETKİLİYOR? Yağlı balık, yumurta, fındık ve keten tohumu doğal yağlar ve omega -3 açısından zengin olduğu için tüketilmesi öneriliyor. Yağlı balıklar, sinir iletimini ve sinir iletici eylemleri destekler.

3 / 25 Alkali diyet ve koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketimine özen gösterin. İşlenmiş gıdalardan, şekerden ve rafine tahıllardan kaçının. Bu gıdalar, obezite, hormon dengesizlikleri, şeker hastalığı ve kalp hastalıkları gibi sorunları olanlar için faydalı olacaktır.

4 / 25 Lahana ve brokoli de dahil olmak üzere zengin ve yapraklı yeşilliklerle mikro-dolaşımı destekleyin. Bol miktarda C vitamini tüketerek kan dolaşımını artırın. Kabak çekirdeği, çam fıstığı, kırmızı et, nohut ve ıspanak gibi çinko bakımından zengin besinler yiyerek kan akışına da yardımcı olabilirsiniz. Çinko, sağlıklı spermlerin artması açısından hayati öneme sahiptir.

5 / 25 B vitamini açısından zengin yumurta, kümes hayvanları, kepekli bakliyatlar stres, enerji eksikliği ve depresyonla mücadele etmenize yardımcı olabilecek gıdalar arasında yer alıyor.

6 / 25 D vitamini eksikliği, ruh hali, cinsel arzu ve performansı etkiliyor. Ruh hali ve libidoyu iyileştirmek için, bulutsuz bir günde güneşe çıkıp 10-15 dakika boyunca güneş ışığı almak vücudun ihtiyaç duyduğu D vitaminini büyük oranda karşılamaya yeter. Güneş D vitamini için en önemli kaynaktır. Bu nedenle “gün ışığı vitamini” olarak anılır. D vitamini bulunan besinlerin sayısı oldukça azdır. Ancak, peynir, tereyağı, yağlı balıklar, ton balığı, somon, uskumru, istiridye, balık yağı, yumurta ve patates D vitamini için tüketilen besinler arasındadır.

7 / 25 Antioksidanlar spermleri hasardan korur Spirulina'nın (yosun türü) sperm sayısını artırdığı ve testisleri koruduğu tespit edilmiştir. Spirulina'yı toz veya kapsül olarak satın alabilirsiniz.

8 / 25 CİNSEL HAZZI ARTIRAN GIDALAR Avokado yüksek seviyede folik asit içerdiği için daha fazla enerji veriyor. Avokado ayrıca erkek hormon üretimini arttıran bir besin olan B6 vitamini ve kadının tiroid bezi düzenlenmesine yardımcı olan potasyum içerir; bu iki faktör hem kadınların hem de erkeklerin ruh halini düzenlemesine yardımcı olur.

9 / 25 Goji meyvelerinin erkek ve kadınlarda testosteron düzeylerini artırması nedeniyle, güçlü bir cinsel uyarıcı olduğuna inanılıyor. Ruh hali ve heyecan veren bir cinsel yaşam için bu meyvenin tüketilmesi öneriliyor.

10 / 25 Arı poleni, sadece enerji artışı değil cinsel ilişki isteğini de artırır. Aynı zamanda sperm sayımı üzerinde çok büyük etkiye sahiptir ve doğurganlığı artırdığı düşünülmektedir.

11 / 25 Kereviz direkt olarak libidoyu artıran bir şey değildir, ancak erkekte feromon (hormon taşıyan) düzeylerini artırdığı kanıtlanmıştır.

12 / 25 Sarımsak, cinsel organlara kan akışını arttırdığı düşünülen allisin içerir. Yararlarını görmek için yaklaşık 1 ay tüketilmesi öneriliyor.

13 / 25 Tatlı patatesler, yüksek tansiyonla mücadele ettiği bilinen potasyum açısından zengin olup, erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) sorunu yaşayan erkeklerin bol miktarda tüketmesi öneriliyor. Tatlı patatesler ayrıca, beta-karoten bakımından zengin olup vücuda bol miktarda A vitamini verirler, bu da daha iyi servikal sıvı teşvik ederek doğurganlığı artırmaya yardımcı olur.

14 / 25 Bitter çikolata, kan akışını artırmanın yanı sıra, serotonin seviyelerini artırır mutluluk ve gevşeme yaşanmasına neden olur.

15 / 25 İstiridyeler, libido güçlendiricisi olma konusunda oldukça ünlüdür. İstiridye, ayrıca dolaşımda yardımcı olan B vitaminleri ile doludur.

16 / 25 Likopen bakımından zengin olan karpuz, yorgunluğun azalması ve dayanıklılığın artması yardımcı olan sitrulin içerir. Bu, kan damarlarının Viagra'nın çalışma biçimine benzer şekilde rahatlamasına yardımcı olur.

17 / 25 Zencefil, mide bulantıları ve dolaşım rahatsızlarına iyi gelmesiyle tanınıyor ancak, uzmanlar cinsel hazzı da artırdığı görüşünde birleşiyor.

18 / 25 Acı biber, metaboliznayı hızlandırır, kan akışını artırır ve acı biberin özü olan ''capsaicin'' beynin endorfin salgılamasına yol açar. Daha iyi sonuç almak için bitter çikolatayla tüketmeyi deneyin.

19 / 25 İncirin doğurganlık ve feromon seviyelerini artırdığı söylenmektedir.

20 / 25 Nane kötü nefesin çözümü için oldukça iyi bir yöntemdir. Ancak erkeklerin nane tüketimi konusunda biraz daha dikkatli olması gerekir. Nane içerisindeki mentol, testosteronu düşürür, bu da cinsel tercihinizi azaltır.

21 / 25 KAÇINMANIZ GEREKENLER Peynir, genellikle sentetik hormonlarla doldurulmuş inek sütünden gelir. Bunlar, östrojen ve testosteron da dahil olmak üzere vücudunuzun doğal hormon üretimine potansiyel olarak müdahale edebilir, bu da cinsel sıkıntılara yol açabilir.

22 / 25 Şekerden uzak kalmak zor ancak dikkatli olmalısınız. Şeker hormon insülin düzeylerini artırır; bu da karnınızda yağ depolamanıza, kas kütlesi kaybetmenize ve testosteron seviyelerinin azalmasına neden olabilir, bu daha sonra libidounuzu mahveder. Kullandığınız şekeri azaltmak için bilinçli bir çaba göstermek, eşinizle birlikte rahat bir gece geçirmek için ihtiyacınız olan tek şey olabilir.

23 / 25 Kafein esaslı ürünler sıklıkla sıvı kaybına neden olurlar aynı zamanda böbrek üstü bezleri olumsuz etkilerler. Bu da sırasıyla stres ve kaygı ile birleşir.

24 / 25 Sigara, sadece ciğerlerinize zarar vermekle kalmaz aynı zamanda kan akışını ve vücudun genel onarımı da etkiler.