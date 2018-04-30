YEMEK

Belinizi incelten mükemmel karışım: Tarçınlı hibiskus çayı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Bu çay sayesinde hem bağırsaklarınız rahatlayacak hem de beliniz cm cm incelecek.

Belinizi incelten mükemmel karışım: Tarçınlı hibiskus çayı

Ona sihirli karışım desek yeridir çünkü iyi gelmediği bir şey yok gibi :)

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Sindirim sistemini düzenleyerek ödemi atmanıza yardımcı olan sihirli çay aynı zamanda karındaki şişkinliği ortadan kaldırarak düz bir görüntüye kavuşmanızı sağlıyor.

Karnınızın boyutunu azaltan ve şişkinliği yok eden çayı hazırlamak için:

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1 adet çubuk tarçın

1/2 adet taze zencefil

1 litre su

1 yemek kaşığı hibiskus

1 yemek kaşığı kurutulmuş sinemaki yaprağı

Nasıl hazırlanır?

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Tüm malzemeleri bir litre suyun içerisine koyun ve kaynatın.

Çay kaynamaya başlayınca kısık ateşe aşın ve 3 dakika bu şekilde bekletin. Ardından ocaktan alıp 5 dakika boyunca soğumaya bırakın.

Çayı süzün ve karışımı bir gün boyunca yemeklerden yarım saat önce tüketin.

15 gün boyunca sihirli çaya devam edin. Sonrasında 1 ay ara verin.

Eğer yüksek tansiyon hastası veya hamileyseniz bu çayı kesinlikle tüketmemelisiniz. Sihirli çaya başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın.

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Anahtar Kelimeler:
diyet zayıflama

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