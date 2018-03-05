Bembeyaz dişler için çilekle dişlerinizi fırçalayın! Nasıl mı?

Diş fırçanıza birkaç damla gliserin damlatın. Gliserin hem dişlerinizi beyazlatacak hem de zararlı bakterileri yok ederek diş çürümelerini engelleyecektir.

Orta büyüklükte bir çileği iyice ezin ve bununla dişlerinizi fırçalayın. Bir hafta boyunca her gece yatmadan önce bu işlemi tekrarlayın.

Güçlü bir diş macunu elde etmek için yarım fincan karbonat, 1 çorba kaşığı aloe vera, 4 çorba kaşığı gliserin ve 1 çorba kaşığı limon yağını karıştırarak dişlerinizi bu karışımla fırçalayabilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde daha beyaz, parlak ve sağlıklı dişlere sahip olacaksınız.

Bu tarifler hem dişlerinizi parlatacak, hem beyazlatacak hem de dişçiye gitmenize gerek kalmadan sağlık açısından dişlerinize güç katacaktır.

Sağlıklı dişler deyince, diş etlerinin güçlü, diş kanamalarının olmadığı, plakların yok olduğu, parlak ve beyaz dişler akla gelir.

Portakal kabuğu

Portakal kabuğu, diş beyazlatma, lekeleri önleme ve bakterilerle savaşmada etkindir. Aynı zamanda diş minesini temizlemenin yollarından biridir. Bu nedenle C vitamini açısından zengin bir meyve olan portakalı yedikten sonra kabuğunu dişlerinize sürün. Birkaç dakika ovalayın ve sonrasında su ile durulamayı unutmayın.

Adaçayı ve tarçın

Bir çay kaşığı adaçayı, bir çay kaşığı toz tarçın ve birkaç damla limonu bir fincan içinde iyice karıştırın. Kıvam alan bu karışımla haftada 3 kez dişlerinizi fırçalayın.

Karbonatlı karışım

Karbonat dişleri beyazlaştıran ve temizliğini yapan maddelerdendir. Direk diş fırçanızda kullanabileceğiniz bir maddedir. Karbonatlı karışımı iki şekilde kullanabilirsiniz. 1 çorba kaşığı tuz ve 1 çorba kaşığı karbonatı ıslak diş fırçanıza dökün ve dişlerinizi her zaman fırçaladığınız şekilde fırçalayın. Diğer yöntem ise; 1 çay kaşığı karbonata, 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyip üzerine birkaç damla limon sıkın. Elde ettiğiniz karışımla haftada 2 kez dişlerinizi fırçalayın. Karışım hem dişlerinizi beyazlatacak hem de ağzınızdaki bakterileri yok edecektir.