Beslendiğinizi zannederken binlerce böcek yemiş olabilirsiniz!

5 milimetre boyunda olan bu böcekler kaktüs yapraklarından toplanıyor. Böcekler önce kurutuluyor sonra filtreleme sisteminden geçiriliyor ve parçaları ayıklanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Karmin böcekleri, kaktüs yaprağı üzerindeki beyaz noktalar olarak ortaya çıkıyor. Kırmızı renk ise, böceğin içindeki asitlerde bulunuyor.

Meşrubattan keklere, dondurmadan meyveli yoğurtlara kadar günlük beslenmemizdeki çok sayıda kırmızı gıda boyalı besinde yer alan Karmin böceğinin anavatanı Güney Amerika. İşlenmiş gıdaların içeriğinde Karmin olarak veya AB’deki kodu E120 olarak yer alan bu boyaların tamamı ezilmiş böceklerden üretiliyor.

Dayanıklılığı ile dünya gıda piyasasının vazgeçilmez ürünlerinden olan Karmin böceği Peru’da birçok kırmızı ruja da rengini veriyor.

Böceklerin kanatsız dişi olanları gıda boyası üretiminde kullanılıyor. Bu böcekler, insan sağlığı açısından herhangi bir risk teşkil etmiyor. Karmin böceğinin ezilmesiyle kırmızı renk elde ediliyor.

Isı değişikliklerine karşı uzun zaman dayanabilmesi ve canlı rengini kaybetmemesi nedeniyle küresel gıda piyasasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

500r gram boya için 70 bin böcek öldürülüyor

Böceklerden elde edilen bu ürünle ilgili zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor. Sadece 500 gram gıda boyası için yaklaşık 70.000 böceğin öldürülmesi, hayvan dostu üretim ve karşıtları arasında polemik konusu oluyor.

Starbucks Karmin kullanmıyor

Karmin böceklerinin ezilmesiyle elde edilen gıda boyasını terk eden şirketlerin başında ABD merkezli dünya kahve devi Starbucks geliyor.

2012 yılında, Starbucks'ın bazı buzlu kahve, kek ve meşrubatlarında karmin gıda boyası kullandığı anlaşılınca şirketten, domatesten elde edilen likopen adlı gıda boyasını kullanmaya başlayacağı yönünde açıklama geldi.

Doğal ürün savunması

Karmin gıda boyasını destekleyenler bunun doğal bir ürün olduğunu, kimyasal boyalar kullanmaktansa Karmin boyasının tercih edilmesini belirtiyor.

'Mükemmel kırmızı' adlı bir kitap yazan Amy Butler Greenfield, Karmin’i savunarak, “Ürünlerde kırmızı rengin sorumlusunun net biçimde yazılması gerekli. Karmin son derece güvenilir, doğal bir gıda boyası. Ancak Karmine alerjisi olan çok sayıda insan da var. Her şeye rağmen sicili temiz bir ürün" dedi.