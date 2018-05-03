YEMEK

Beslendiğinizi zannederken binlerce böcek yemiş olabilirsiniz!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.05.2018 00:08 | Son Güncelleme

Bugüne kadar hiç duymamış veya farkında olmamış olabilirsiniz ama yiyeceklerimizin birçoğunda bulunan kırmızı gıda boyalarının neredeyse tamamı ezilmiş böceklerden üretiliyor.

Beslendiğinizi zannederken binlerce böcek yemiş olabilirsiniz!

Kırmızı ruj, kırmızı kek kreması, meyveli yoğurt, kırmızı meşrubatlar gibi gıdaların neredeyse tamamı ezilmiş böceklerden yapılıyor, rengini Karmin denilen böceklerden alıyor.

Dayanıklılığı ile dünya gıda piyasasının vazgeçilmez ürünlerinden olan Karmin böceği Peru’da birçok kırmızı ruja da rengini veriyor.

İşlenmiş gıdalarda Karmin izi

Meşrubattan keklere, dondurmadan meyveli yoğurtlara kadar günlük beslenmemizdeki çok sayıda kırmızı gıda boyalı besinde yer alan Karmin böceğinin anavatanı Güney Amerika. İşlenmiş gıdaların içeriğinde Karmin olarak veya AB’deki kodu E120 olarak yer alan bu boyaların tamamı ezilmiş böceklerden üretiliyor.

Karmin böceği, Güney Amerika’da milyonlarca yetiştiriliyor ve gıda boyalarının üretiminde kullanılıyor.

Rengini ezilen böceklerden alıyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Karmin böcekleri, kaktüs yaprağı üzerindeki beyaz noktalar olarak ortaya çıkıyor. Kırmızı renk ise, böceğin içindeki asitlerde bulunuyor.

5 milimetre boyunda olan bu böcekler kaktüs yapraklarından toplanıyor. Böcekler önce kurutuluyor sonra filtreleme sisteminden geçiriliyor ve parçaları ayıklanıyor.

Böceklerin kanatsız dişi olanları gıda boyası üretiminde kullanılıyor. Bu böcekler, insan sağlığı açısından herhangi bir risk teşkil etmiyor. Karmin böceğinin ezilmesiyle kırmızı renk elde ediliyor.

Isı değişikliklerine karşı uzun zaman dayanabilmesi ve canlı rengini kaybetmemesi nedeniyle küresel gıda piyasasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

500r gram boya için 70 bin böcek öldürülüyor

Böceklerden elde edilen bu ürünle ilgili zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor. Sadece 500 gram gıda boyası için yaklaşık 70.000 böceğin öldürülmesi, hayvan dostu üretim ve karşıtları arasında polemik konusu oluyor.

Starbucks Karmin kullanmıyor

Karmin böceklerinin ezilmesiyle elde edilen gıda boyasını terk eden şirketlerin başında ABD merkezli dünya kahve devi Starbucks geliyor.

2012 yılında, Starbucks'ın bazı buzlu kahve, kek ve meşrubatlarında karmin gıda boyası kullandığı anlaşılınca şirketten, domatesten elde edilen likopen adlı gıda boyasını kullanmaya başlayacağı yönünde açıklama geldi.

Doğal ürün savunması

Karmin gıda boyasını destekleyenler bunun doğal bir ürün olduğunu, kimyasal boyalar kullanmaktansa Karmin boyasının tercih edilmesini belirtiyor.

'Mükemmel kırmızı' adlı bir kitap yazan Amy Butler Greenfield, Karmin’i savunarak, “Ürünlerde kırmızı rengin sorumlusunun net biçimde yazılması gerekli. Karmin son derece güvenilir, doğal bir gıda boyası. Ancak Karmine alerjisi olan çok sayıda insan da var. Her şeye rağmen sicili temiz bir ürün" dedi.

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