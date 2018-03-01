Bilinenin aksine himalaya tuzu kanser yapar mı?

Himalaya tuzu gerçekten yararlı mı, kanser yapar iddiaları doğru mu, zararları konusunda uzmanlar ne diyor? Her ne kadar insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bir besin olsa da tuzun fazla kullanılması bireylerin yaşamını olumsuz olarak etkiler. Özellikle marketlerde satılan sofra tuzunun (iyotlu tuz) normal seviyeden fazla tüketilmesi insan vücudu için zararlıdır. Bu nedenle birçok kişi iyotlu tuzların karşısına çıkarılan himalaya tuzunu kullanıyor ve bu sefer de bu tuzun ciddi sağlık sorunlarına neden olacağına dair görüşler ortaya atılıyor.

Karatay önermişti fakat o tuz için kanser yapıyor iddiası çıktı:

Tuz, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden biridir. Ancak sofra tuzunun (iyotlu tuz) insan vücuduna zararlı olduğu görüşlerinin ardından son zamanlarda birçok kişi, himalaya tuzu kullanmaya başladı.

1 / 10 Karatay önermişti Peki, himalaya tuzu gerçekten yararlı mı, kanser yapar iddiaları doğru mu, zararları konusunda uzmanlar ne diyor? Her ne kadar insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bir besin olsa da tuzun fazla kullanılması bireylerin yaşamını olumsuz olarak etkiler. Özellikle marketlerde satılan sofra tuzunun (iyotlu tuz) normal seviyeden fazla tüketilmesi insan vücudu için zararlıdır. Bu nedenle birçok kişi iyotlu tuzların karşısına çıkarılan himalaya tuzunu kullanıyor ve bu sefer de bu tuzun ciddi sağlık sorunlarına neden olacağına dair görüşler ortaya atılıyor.

2 / 10 Fakat himalaya tuzunun da bilinmeyen zararları bulunuyor. Uzmanlar, özellikle tiroid bezinin hormon sentezi yapabilmesi için yeter miktarda iyot alınması gerektiğini belirtiyor. İçindeki radyoaktif elementlerden dolayı asıl kanser yapıcı olanın Himalaya tuzu olduğunu belirten Neonatoloji Uzmanı ve Çocuk Endokrinoloji Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, iyotlu tuzun tiroid kanserine neden olduğuna dair bir bulgu olmadığını; aslında iyot eksikliğinde tiroid kanserinin zor tedavi edildiğini söyledi.

3 / 10 İyotlu tuzla ilgili yanlış bilgi var Prof. Dr. Kurtoğlu, iyotlu tuzla ilgili yanlış bilgiler aktarılarak toplumun yanıltıldığını ifade etti. İyotlu tuzların karşısında Himalaya ve kaya tuzunun önerilmesinin toplumda ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, özellikle tiroid bezinin hormon sentezi yapabilmesi için yeter miktarda iyot alınması gerektiğini vurguladı.

4 / 10 Himalaya tuzu kanser nedeni Himalaya ve kaya tuzunu önerenlerin, iyotlu tuzun tiroid kanseri yaptığına dair söylemlerinin bilimsel gerçekliği yansıtmadığının altını çizen Prof. Dr. Kurtoğlu, aksine Himalaya tuzunun, içinde bulunan radyoaktif elementlerden dolayı kanser nedeni olduğuna dikkat çekti.

5 / 10 Kurtoğlu şunları söyledi: "Dünyada iyotlu tuz kullanımının başlatılması tiroid kanserinin artmasının nedeni olarak düşünülmüştür. İyotlu tuzların kullanımıyla birlikte haşimato dediğimiz bir hastalıkta artış olduğu doğrudur. Ancak tiroid kanserini artırdığına dair bilimsel bir bilgi yoktur. Son yıllarda teknolojinin gelişmesine bağlı olarak görüntüleme tekniklerinin gelişmesiyle birlikte tiroid kanserleri daha çok tespit edilir hale gelmiştir. Dolayısıyla bu durumun iyot alımının artmasıyla ilgili olduğu iddia edilemez. Aksine himalaya tuzunun içinde plütonyum, talyum, radyum ve kurşun gibi radyoaktif bazı elementleri vardır. Bu tuzun çok tüketilmesi durumunda kanser yapıcı ve diğer organları zedeleyici etkileri bulunmaktadır."

6 / 10 Kaya tuzunda yeterli iyot yok İyotlu tuza karşı önerilen kaya tuzunda ise, iyot miktarının yetersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, "Kaya tuzu hayvanlara besleyici olarak veriliyor. Kaya tuzunda iyot oranı çok düşük. Dolayısıyla biz endokrin uzmanları olarak iyotlu tuz kullanılmasını uygun görüyoruz. İyot vücudun değişik dokuları için çok önemli ama en önemli yer beyin ve tiroid bezi. Tiroid bezinin hormon sentezi yapabilmesi için hammadde olarak iyotun yeterli alınması lazım. Bunun dışında özellikle anne karnında 13 ve 19'uncu haftalar arasında yetersiz iyot alınırsa beynin gelişmesi olumsuz etkilenmekte ve zeka düzeyi düşük değişik tablolar gösteren bebekler doğmaktadır. " dedi.

7 / 10 Himalaya tuzunun zararları nelerdir? Sodyum içeriği açısından oldukça zengin olan himalaya tuzunun kan basıncı ve hipertansiyon üzerinde etkileri vardır. Kullanım dışına çıkılması durumunda kan basıncı dengesizlikleri ile birlikte yüksek tansiyon da görülecektir.

8 / 10 Vücutta fazla su tutulmasına sebep olur Sodyumun fazla tüketilmesi vücutta suyun tutulmasına neden olur. Bu durum hormonları etkilediği gibi bazı hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. Vücudun fazla su tutması; el, ayak ve bileklerde terleme, eklemlerin sertleşmesi, hızlı kilo alma ya da verimine sebep olur.

9 / 10 Himalaya tuzu böbrekleri yorar Vücutta kullanılmayarak idrara karışan kalsiyum ve sodyum böbreklerden geçiş esnasında böbreklerin süzme yükünü arttırır. Böbrekleri yorarak kristal oluşmasına sebebiyet verir. Bu durum zaman içerisinde böbrek taşları da oluşturur.