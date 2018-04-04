YEMEK

Bir ay boyunca her gün bir elma yedi! Vücudunda neler oldu?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.04.2018 05:01 | Son Güncelleme

Sağlıklı beslenme ve hastalıklardan korunmak için sebze ve meyvelerin önemini hepimiz biliriz.

Bir ay boyunca her gün bir elma yedi! Vücudunda neler oldu?

Kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın inşasında çocukluğumuzdan itibaren oluşturulan dengeli beslenmenin önemi büyüktür. Küçük yaşlardan itibaren kazanılan sebze ve meyve yeme alışkanlığı ileriki yaşlarda sağlık sorunlarıyla karşılaşma tehlikesini azaltır.

Bu tespitlerden yola çıkan Ileana Paules-Bronet adlı kadın beslenme ve sağlık konusunda 4 haftalık bir deneyim yaşamaya karar verdi ve hafta hafta sonuçlarını paylaştı.

"Günde bir elma doktoru uzak tutar" sözünden yola çıkan Ileana, her gün bir elma yiyerek hastalanıp hastalanmayacağını merak etti. Ve 1 ay boyunca her gün bir elma yedi.

İşte bir ay boyunca, her gün bir elma yiyen kadının anlattıkları;

Birinci hafta

Ileana Paules-Bronet, ilk hafta tüm yeme alışkanlıklarını aynen devam ettirdi. Ekstra vitamin hapı kullanmadı, tüm vitaminini her gün yediği bir elmadan almaya çalıştı. Ileana, elmaları sade olarak ve ısırarak tüketti. Ancak zaman zaman da dilimleyerek fıstık ezmesine batırıp yedi. Çoğunlukla da en sevdiği elma türü olan Honeycrisp elmalarını yemeyi tercih etti.

İkinci hafta

Elma yemekten sıkılıyor. Ileana, püre, sade veya pişmiş elmanın her halini sevdiğini belirtse de artık her gün elma yemekten bıkmış durumda.

Üçüncü hafta

İkinci haftadaki bıkkınlığın aksine, kendini daha sağlıklı hissediyor ve elma yeme isteği artıyor. Şükran Günü nedeniyle seyahat edeceğini de gözönüne alıp, tatile çıkmadan önce de bol bol C vitamini almaya özen gösteriyor. Tatil öncesi daha sağlıklı olmayı isteyen Ileana, bu hafta boyunca elmaları daha iştahla yiyor.

Dördüncü hafta

Deneyinin son haftasına girdiğinde Şükrün Günü tatili için Arizona’da bulunuyor. Ancak bu haftada yine elma yemekten sıkılma günleri başlıyor, midesinde elmaya yer ayırmakta zorlanıyor.

Tatil boyunca anneannesi ve büyükbabasının evinde muhteşem sofra ve yemekler nedeniyle elmadan uzaklaşmak istiyor. Mükellef yemeklerden, değişik yiyeceklerden yer kalmadığı için bu günlerde elma suyu tüketmeyi deniyor.

Deneyin son günleri: Elma artık işkence

Deneyin son günleri Ileana için artık gerçekten zor geçiyor. Elma yemek için tüm motivasyonunu, isteğini, iştahını kaybeden Ileana, bu işi bir angarya gibi algılamaya başlıyor. Son gün son elmayı yediğinde ise bir rahatlama hissediyor.

*Ve sonuç

Ileana, bir aylık süreyi bitirdikten sonra şu sonuçları çıkarıyor. Bir ay boyunca havaların soğuk olmasını da hesaba katarak, erkek arkadaşı da dahil tüm arkadaşları soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar geçirmesine rağmen Ileana hiç hasta olmamış, burnu bile akmamış.

Bir ay boyunca sıkıldığı günler olsa da her gün bir elma yemek için elinden geleni yapmış ve bunun işe yaradığını görmüş.

Bundan sonraki süreçte de beslenme alışkanlığına sadece elma olmasa bile mutlaka meyveleri ekleyeceğini, çünkü meyvelerin sağlık için yan etkileri olmadığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
elma DENEY

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