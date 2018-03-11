Bir ay boyunca her gün sirkeli su içerseniz ne olur?

Yüzyıllardan beri birçok hastalığın tedavisinde kullanılan elma sirkesi, gıdadan cilt bakımına ve birçok rahatsızlığın tedavisine kadar insan sağlığına sayısız faydası olan bir içecek. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda ünlünün de beslenme listesinde yer alan elma sirkesi ve su ikilisi özellikle kilo vermek ve forma kalmak isteyenlerin tercihi oluyor.
M.Ö 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı tahmin edilen ve Fransızca’da “ekşi şarap” olarak adlandırılan elma sirkesini, Kourtney Kardashian'ın günde iki kez içtiği, Miranda Kerr ve Megan Fox'un gibi ünlü yıldızların da kullandığı biliniyor. Bu ikili doğal zayıflama yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Yapılan araştırmalarda da kilo kaybı ve elma sirkesi arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Birçok diyetisyen elma sirkesi ve su içmenin faydasını, bunun doğal zayıflama yöntemlerine eklenmesi gerektiğini belirtti.
Elma sirkesiyle ilgili çalışmaların çoğu hayvanlarda ya da gerçekten küçük insan gruplarında yapıldı. Kristin Canning adlı Amerika’da yaşayan ve kadın dergilerinde yazılar yazan bir editör de bu ikilinin etkisini görmek için denemeye karar veriyor.
Canning başlama sürecini şöyle anlattı;
“Yapılan araştırmalarda elma sirkesi ve kilo vermeyle ilgili şeyler söyleniyor ancak ben saçmaladıklarını düşünüyordum. New York'ta bulunan Middleburg sağlıklı yaşam merkezinde kayıtlı bir diyetisyen olan Eliza Whetzel-Savage görüştüm. Elma sirkesinin kan şekerini stabilize etmeye yardımcı olabilecek yiyecek ve sıvı sindirimini yavaşlatabileceğini gösteren bir çalışma olduğunu söyledi. Elma sirkesinin sadece elma suyunu fermente ettiğini ve fermente gıdaların bağırsaklardaki iyi bakterileri artırabildiğini belirtti. Ben de tüm bunları görmek ve karışımı denemek istedim”.
Whetzel-Savage, birkaç yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak suya karıştırarak, bir ay boyunca her sabah içmek için plan yaptı. Büyük bir şişe pastörize edilmemiş elma sirkesi aldı. Ayrıca, her sabah içmesi gerektiğini hatırlatmak için mutfak tezgahının üstüne koydu.
'Aslında, elma sirkesinin tadını sevdim'
Eliza Whetzel Savage yaşadıklarını şöyle anlattı;
“Ben gerçekten ekşi şeyler seviyorum ve elma sirkesi de son derece ekşi. Bu yüzden su içinde seyreltilmiş elma sirkesini tercih ettim ve tadı da ekşi elma suyu gibi geldi. Su elma sirkesini biraz daha ilginç ve ferahlatıcı yaptı. Ve her sabah bir ay boyunca elma sirkesini suya ekledim.
Ortaya şöyle bir gerçek daha çıktı. Bir ay boyunca her zamankinden daha fazla tuvalete çıkmaya başladım.
Çoğu kişi, elma sirkesinin iştah kesici olduğunu belirtiyor, ancak bir ay boyunca iştahımda azalma olmadı. İnsanlar elma sirkesinin iştah kapatıcı olduğunu belirtiyordu, ben de bu yüzden bir şey içmeden yemeden önce sirkeli su içmeye çalıştım. Bazen kahveden veya kahvaltıdan önce bile içtim. Ancak hiçbir etkisi olmadı, açlık seviyem ve yiyeceklerim azalmadı”.
Spordan önce içmemeye karar veriyor
Kristin Canning’in deneyimlediği başka bir nokta da spor yapmadan önce sirkeli su içmek oldu. Bu Canning’i kötü etkiledi. Kristin, bu konuda, “Hafta sonları spor yapardım. Koşmaya gitmeden önce de elma sirkeli su içtim. Ancak sirke asidik (bu yüzden onu sulandırmanız gerekir) ve içip koşuya çıktığınızda kendinizi kötü ve yemek borusu yanıyormuş gibi hissettiriyor. Bunu asla yapmayın” dedi.
Tuvalete sık gitmeye başladı
Bir ay süren deney boyunca, normalden daha az sıklıkta tuvalete gittiğini de kaydeden Kristin, genelde ishal sorunları yaşasa da deneyle birlikte kabızlık sorunu yaşamaya başlamış ve diyetisyene danışmış. Diyetisyen daha fazla su içmesine rağmen daha az kafein içmesinin buna neden olabileceğini belirtmiş.
Kilo kaybı yaşamadı
Kristin, bir ay boyunca yaptığı deney sonucunda kilo kaybıyla ilgili de şu tespiti yaptı;
“Sirkenin kilo vermeme yardımcı olacağı konusunda bir ay boyunca hep kuşkularım vardı. İştahım da hiç azalmayınca bunu iyice anladım. Bu bir ay boyunca tartıldığımda gördüm ki, kilomda bir değişiklik olmadı, hep aynı kaldı”.
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