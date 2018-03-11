Bir ay boyunca her gün sirkeli su içerseniz ne olur?

Yüzyıllardan beri birçok hastalığın tedavisinde kullanılan elma sirkesi, gıdadan cilt bakımına ve birçok rahatsızlığın tedavisine kadar insan sağlığına sayısız faydası olan bir içecek. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda ünlünün de beslenme listesinde yer alan elma sirkesi ve su ikilisi özellikle kilo vermek ve forma kalmak isteyenlerin tercihi oluyor. M.Ö 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı tahmin edilen ve Fransızca’da “ekşi şarap” olarak adlandırılan elma sirkesini, Kourtney Kardashian'ın günde iki kez içtiği, Miranda Kerr ve Megan Fox'un gibi ünlü yıldızların da kullandığı biliniyor. Bu ikili doğal zayıflama yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapılan araştırmalarda da kilo kaybı ve elma sirkesi arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Birçok diyetisyen elma sirkesi ve su içmenin faydasını, bunun doğal zayıflama yöntemlerine eklenmesi gerektiğini belirtti. Elma sirkesiyle ilgili çalışmaların çoğu hayvanlarda ya da gerçekten küçük insan gruplarında yapıldı. Kristin Canning adlı Amerika’da yaşayan ve kadın dergilerinde yazılar yazan bir editör de bu ikilinin etkisini görmek için denemeye karar veriyor.

Canning başlama sürecini şöyle anlattı; “Yapılan araştırmalarda elma sirkesi ve kilo vermeyle ilgili şeyler söyleniyor ancak ben saçmaladıklarını düşünüyordum. New York'ta bulunan Middleburg sağlıklı yaşam merkezinde kayıtlı bir diyetisyen olan Eliza Whetzel-Savage görüştüm. Elma sirkesinin kan şekerini stabilize etmeye yardımcı olabilecek yiyecek ve sıvı sindirimini yavaşlatabileceğini gösteren bir çalışma olduğunu söyledi. Elma sirkesinin sadece elma suyunu fermente ettiğini ve fermente gıdaların bağırsaklardaki iyi bakterileri artırabildiğini belirtti. Ben de tüm bunları görmek ve karışımı denemek istedim”. Whetzel-Savage, birkaç yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak suya karıştırarak, bir ay boyunca her sabah içmek için plan yaptı. Büyük bir şişe pastörize edilmemiş elma sirkesi aldı. Ayrıca, her sabah içmesi gerektiğini hatırlatmak için mutfak tezgahının üstüne koydu. 'Aslında, elma sirkesinin tadını sevdim' Eliza Whetzel Savage yaşadıklarını şöyle anlattı; “Ben gerçekten ekşi şeyler seviyorum ve elma sirkesi de son derece ekşi. Bu yüzden su içinde seyreltilmiş elma sirkesini tercih ettim ve tadı da ekşi elma suyu gibi geldi. Su elma sirkesini biraz daha ilginç ve ferahlatıcı yaptı. Ve her sabah bir ay boyunca elma sirkesini suya ekledim.