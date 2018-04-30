Bir ayda 15 kilo vermek isteyenler bunu içiyor

Malzemeler:

1 bardak taze sıkılmış limon suyu

1/2 bardak su

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı chia tohumu

Nasıl hazırlanır?

Öncelikle chia tohumlarını 1/2 bardak suya koyun ve 1 saat bekletin.

Bir saatin ardından tohumların suyla birleştiğini ve suyun jel kıvamını aldığını göreceksiniz.

Bu jelimsi karışıma limon suyunu ve balı ekleyerek karıştırın.

Karışımı sabah kahvaltıdan yarım saat önce tüketmeniz önerilmekte.

Şok diyetlerden biri olan bu karışımı içmeden önce doktora danışmanız tavsiye ediliyor. Doğru bir diyet programı ve yeterli egzersizle kesin sonuç alabilirsiniz.

İçecekte bulunan chia tohumları sindirimi düzenleyecek ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır.

Chia tohumu aynı zamanda mineral, vitamin ve omega-3 açısından son derece zengindir.