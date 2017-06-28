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Bir Kasesi Bile Binbir Derde Deva: Kavurganın Faydaları ve Yapılışı

Ezgi Biri Ezgi Biri
YE-İÇ-YAP HABERLERİ  | 28.06.2017 12:10 | Son Güncelleme

Kavurga, Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuru yemiş türüdür. Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaktadır.

Bir Kasesi Bile Binbir Derde Deva: Kavurganın Faydaları ve Yapılışı

Kavurga’nın sözlükteki anlamı: Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuru yemiş türüdür. Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaktadır.

Daha çok Nevşehir, Malatya, Çankırı, Afyonkarahisar, Emirdağ, Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Kars gibi Anadolu'da kışın uzun ve sert geçtiği bölgelere özgü bir yemiş türüdür. Yıkanmış tahılın yanmaz bir tava ya da sac üzerinde kavrulması ile yapılır. Özellikle tok tutması, protein yönünden yüksek olması nedeniyle kışın sert geçtiği iç bölgelerde çok tercih edilir. Türklerin Anadolu'ya göç ederken getirdikleri bir yiyecek kültürüdür.

Tam anlamıyla kavurga nasıl yapılır diye merak edenler, buyursunlar. Anneannelerin kavurga tarifi!

Malzemeler:

İki su bardağı aşurelik buğday

Bir su bardağı menengiç tohumu

Bir su bardağı kabak çekirdeği içi

Bir su bardağı karpuz çekirdeği

Bir su bardağı keten tohumu (çedene)

Bir su bardağı kuru mısır

Arzu ederseniz: Dilediğiniz kadar badem, fındık içi, kaju

Yapılışı:

Döküm tavayı ısıtın.

Islanmamış olan aşurelik buğdayı orta ateşte 7 dakika kavurun.

Keten tohumu, kabak çekirdeği içi, kavrulmamış menengiç tohumunu, karpuz çekirdeğini ve isteğinize bağlı olarak eklediğiniz kuru yemişleri ekleyerek kavurun.

Buğdaylar altın sarısı bir renk aldıktan sonra hepsini soğuması için geniş bir siniye dökün.

Yeme önerisi:

Mis gibi ev yoğurdunun içine ekleyerek sabahları tüketebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
kavurga sağlık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çedene, keten tohumu değil hint keneviri tohumudur.Kavurganın olmazsa olmazıdır. Kavurganın asli memleketi AKSARAY ilidir.
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